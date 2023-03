Es el tercer delantero en minutos jugados del Elche (911 frente a los 1.429 de Boyé o los 1.235 de Milla), pero el primero en cuanto a partidos en los que ha intervenido (22 frente a 21 y 19). Ahora mismo, Ezequiel Ponce forma, junto a su compatriota, el ataque titular del equipo, aunque las lesiones de Milla y Nteka también han intervenido.

Ha marcado tres goles esta temporada. Aunque se esperaba más de él. Su cláusula estaba en cinco millones de euros y el club pagó algo cercano por su fichaje el pasado verano. Aunque la entidad franjiverde no ha publicado el importe exacto, era uno de los llamados a hacer del Elche del Centenario un equipo de mitad de la tabla. Pero… "esta temporada es totalmente diferente a la anterior. Nos enfrentamos a diferentes cosas; hasta el momento no hemos podido superar los obstáculos que se han ido presentando. Queremos que Mallorca sea un nuevo punto de partida para empezar a conseguir las victorias que necesitamos".

A nivel más personal, ¿cree que está cumpliendo con las expectativas sobre su rendimiento? "Siempre se puede mejorar. He comenzado a jugar partidos seguidos hace poco. Estoy intentando mostrar mi mejor versión en cada encuentro e intento dar lo mejor en cada entrenamiento. El trabajo de opinar no es el mío sino el de hacer. Yo intento hacerlo bien, cada día".

Aún tiene fe

Son 15 puntos de diferencia con la salvación, "nos queda mucho trabajo por delante y, como decimos en el vestuario, estaremos trabajando por la permanencia hasta el último partido que tengamos posibilidades de mantener la categoría. Para eso nos levantamos cada mañana. Y así lo vamos a hacer en Mallorca y en los partidos que quedan". Es optimista Ponce, que asegura que "personalmente pienso que nos vamos a salvar y que seguiremos en primera y creo que es la misma mentalidad que tiene todo el club. En lo personal no sé qué va a pasar el día de mañana. No sé qué pensará el club sobre mi futuro. Ya llegará". Pero ¿no les parece imposible que por una circunstancia u otra la victoria sea imposible? "Obviamente que lo comentamos entre nosotros e intentamos buscar los porqués de los partidos cuando no se dan los resultados. Aunque siempre lo hacemos con la intención de mejorar y para que el próximo partido no nos pase. Últimamente no nos toca ganar por x motivo pero con los compañeros siempre pensamos y trabajamos para poder ganar el siguiente encuentro", sentencia.

Ponce no se da por vencido. "Cada partido para nosotros puede ser un nuevo comienzo. Cada día estamos entrenándonos para que el próximo partido pueda ser ese encuentro en el que nos levantemos. Obviamente la permanencia sería una hazaña. Pero nosotros seguimos luchando ara lograr hacer historia y poder permanecer en esta primera división que es tan importante para nosotros, para nuestro club y nuestra gente".

Los árbitros

Sobre el último arbitraje, Ezequiel Ponce expresa que "estamos dolidos porque hicimos un trabajo muy bueno la primera mitad para llegar al final con opciones de ganar. Nos condicionaron con la expulsión de Magallán. El club está intentando hablar con los árbitros para pedir que no se vuelva a repetir. Pero nosotros, los jugadores, no podemos hacer nada. Esperamos que las expulsiones no nos perjudiquen más. No podemos hacer nada. Nosotros necesitamos los tres puntos todos los fines de semana y en eso trabajamos. Nos duele porque lo de Magallán y Palacios, porque son situaciones claras y con la tecnología se podrían tomar mejores decisiones, pero tenemos que seguir por el mismo camino".

Gol de Cádiz

¿Qué le parece la reclamación del Cádiz de que se pare la liga? Los árbitros toman decisiones, como el día del Betis y tantas otras veces… nosotros no tenemos nada que ver. Si se tienen que revertir las cosas no es solo un partido -refiriéndose a su gol en Cádiz- sino tantas otras que están pasando últimamente. Por mi parte toca ayudar siempre a los árbitros para que puedan tener un buen encuentro y que todo sea como tiene que ser en sus decisiones. Espero que puedan ser lo más justos posibles por el bien del fútbol".

Sanción de Cheikh

"A Pape lo vi dolido después del partido. Le pregunté y él no entendía la situación. Me confirma que no le había dicho nada a los árbitros. Lo que interpretan es diferente y toman una medida bastante dura ante un jugador que asegura que no dijo tal cosa. Simplemente nos queda hacer caso, asimilar las medidas y cumplirlas".