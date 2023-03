Con cierta ironía, pero con el sentido común y la razón por delante, el entrenador del Elche, Pablo Machín, aseguraba hace unos minutos en rueda de Prensa que "si se tiene que suspender la liga por el gol de Cádiz que la competición empiece desde cero". El técnico soriano se extendía ante la pregunta sobre qué opina de la petición del Cádiz de que se detenga el torneo para que la Justicia determine que el gol de Ponce fue ilegal y que se repitan los últimos minutos del partido. Machín era claro en su respuesta, que interrumpía incluso la cuestión: "No, no. Que se suspenda del todo y que empiece de cero. Tienen todo mi apoyo. Todos sabemos que es imposible que se dé, pero debería ser que empezaran desde cero. Si cada vez que un árbitro se equivoca suspendieran la competición no acabaríamos nunca la liga. Y rompo una lanza en favor de los árbitros, porque tienen un trabajo muy complicado. Todos fallamos, jugadores, entrenadores, secretarios técnicos, directivos... Se dice que al final de temporada se suele compensar, pero la realidad apunta que en nuestro caso nos han perjudicado mucho más que beneficiado".

En torno a la polémica arbitral ante el Betis, el técnico franjiverde "ya sabíamos que nuestros recursos no iban a prosperar. Suelo decir que no pierdo energía en las cosas que no dependen de mí. El club ha hecho lo que creía que era pertinente a sabiendas de que tenemos razón, pero en estos casos influye mucho la redacción del acta. Lo más importante es que el árbitro es juez y tiene más validez su criterio que cualquier otro. El club sabía que era complicado. Seguramente, la amarilla de Palacios podría ser lo menos significativo pero también lo más claro. El árbitro creería cuando lo amonestó que habría habido un codazo pero en la redacción no lo dijo así. El Comité de Competición no iba a quitar razón al acta arbitral". Sin compasión con el Elche Pape Cheikh Sobre el caso concreto de los cuatro partidos a Pape Cheikh por insultar al colectivo arbitral, Machín explicaba que "nadie va a poder probar si le dijo guapo u otra cosa, pero al final lo que pone en el acta es lo que vale". En definitiva, las bajas por sanción (Enzo Roco, Magallán y Cheikh) "nos condicionan enormemente nuestra alineación y nuestra competitividad". Pero esto "es algo con lo que el entrenador cuenta durante la temporada, pues las bajas por sanción o lesión se producen". Preguntado por si han analizado con autocrítica el partido ante el Betis, el entrenador afirmaba que "nosotros tenemos que ser críticos con nosotros mismos, siempre. Hay crítica constructiva y destructiva. Nosotros tenemos que hacer ver a los futbolistas la realidad pero todo el mundo que mire con objetividad el último partido estará de acuerdo en que fuimos perjudicados. Este nuestro deporte también se llama juego y hay situaciones de azar que tienen que ver con la suerte. Y hay veces que se da la mala suerte. En el partido ante el Betis lo normal es que nos hubiéramos ido al descanso con 3-0 que cambiaría enormemente las cosas, porque el penalti a Lucas Boyé fue más claro que otros que sí se pitaron". El rival Machín destacaba del próximo rival, el Mallorca, que "lleva cinco partidos consecutivos sin perder en su estadio". Pero también decía que "puede ser este el día y con este convencimiento viajamos". Lo que está claro es que "el Mallorca se encuentra en esta situación por méritos propios, porque tiene una muy buena plantilla que se adapta a lo que el entrenador les exige. Y tienen un rendimiento muy alto". Para afrontar el duelo, "llevamos toda la semana trabajando y desde que nos sancionaron a Magallán y Roco ya pensábamos que no solo nos penalizaba para el Betis sino que nos condiciona enormemente para Mallorca". Además, de estas dos bajas y la de Cheikh, Diego González "ha estado entre algodones toda la semana y no sabemos a qué nivel puede competir. Estamos bastante condicionados. Confiamos en todos. Es el momento de demostrar la capacidad que tenemos a los futbolistas que les toque. Todos los jugadores conocen el sistema y lo pueden hacer bien". Delante, el conjunto mallorquín tiene a Muriqui, que "es uno de los jugadores mejores por alto y nosotros no contamos con nuestras referencias, ya que ni Roco ni Magallán pueden jugar". La enfermería franjiverde El Elche, además del "tocado" Diego González, tiene otros jugadores con problemas. Pape Cheikh, aunque está sancionado, ha padecido esta semana "el proceso vírico que parece que vamos cogiendo todos poco a poco". De hecho, "Fidel también ha estado un poco así, pero ha podido entrenar". Lo pasó Randy Nteka, que "ya está recuperado aunque un poco más flojo que otras semanas. Ha entrenado bien". Por último, el entrenador se refería a Lucas Boyé. "Tiene algún problema que no le permite acabar muy limpio o a gusto las sesiones, pero que ya convive con ello. Son pequeñas cosas". Anímicamente, ¿cómo está la plantilla? "El equipo después del partido y el día siguiente es normal que estuviera jodido o muy jodido porque una vez más es frustrante hacer un gran partido y acabar con el mismo resultado de siempre. Lo único que nos reconforta es que nuestra magnífica afición sigue reconociendo el esfuerzo y los méritos del equipo independientemente del resultado. Algo que debemos agradecer siempre. Y nos obliga a seguir en esa línea. Esta semana ha sido más larga de lo habitual y nos ha permitido resetear y pasar esos malos momentos con la familia. Y encarar la próxima con 4 sesiones previas de calidad. Al equipo lo veo responsabilizado", remarca el preparador. ¿Condiciona la clasificación sus planteamientos de partido? La situación clasificatoria, “no la miramos mucho” sino que “nos tomamos cada partido como una liga, como una final. Nuestro objetivo fundamental es competir porque es el primer paso para poder ganar. Algo tiene que ver la clasificación, pero nos condiciona más no poder contar con ciertos efectivos”.