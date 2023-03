Álex Collado tiene muchas posibilidades de volver a una convocatoria del Elche C.F. El centrocampista cedido por el FC Barcelona lleva ya más de una semana entrenando junto al resto de sus compañeros después de superar la lesión en el aductor, que sufrió a principio de año. Todavía, después de más de dos meses en el dique seco, le falta ritmo y aún no está para disputar 90 minutos. Pero, poco a poco, va recuperando sensaciones.

Una situación que le puede llevar a estar entre los citados para el encuentro del domingo frente a la Real Sociedad. Además, las bajas en la plantilla dejan huecos para completar los 23 futbolistas que está previsto que viajen a San Sebastián el sábado por la tarde.

Enzo Roco y Lisandro Magallán están lesionados. Pere Milla tiene que cumplir un partido de sanción y todavía no está disponible. Su convocatoria en el anterior partido ante el Valladolid fue más una estrategia para que pudiera ver la quinta cartulina y, cuando volviera, que lo hiciera limpio de tarjetas. A pesar de que está entrenando bien, el doctor Mariano de Prado, que fue quien le operó, recomendaba dos meses, como mínimo, para que la clavícula soldara bien y no se volviera a fracturar en otra caída. Por ello, se va a esperar al 1 de abril, en el partido contra el Barça.

Pape Cheikh también está sancionado y cumplirá contra la Real Sociedad el tercero de los cuatro encuentros con los que fue castigado por decirle "sois unos hijos de puta" al cuarto árbitro, en el choque ante el Betis. Además, John Chetauya, a pesar de que ha empezado a entrenar con el grupo, todavía no está preparador para un partido de competición. Eso deja solo 21 jugadores disponibles y Collado podría volver para ir recuperando la dinámica de grupo y viajar con sus compañeros.