Ya se conoce el once inicial del Elche CF para el partido de las jornada 28 de LaLiga Santanter, que le va a enfrentar, a partir de las dos de la tarde, en el estadio de El Sadar, frente a Osasuna, flamante finalista de la Copa del Rey.

A diferencia de su estreno contra el Barcelona, el nuevo técnico del conjunto ilicitano, Sebastián Beccacece, se ha dejado los “experimentos” y los “inventos”, aunque ha vuelto a sorprender con uno de los jugadores titulares. El preparador argentino apuesta por un claro 4-4-2, Omar Mascarell vuelve a su posición natural de centrocampista, mientras que con la vuelta de Lucas Boyé, tras cumplir sanción, opta por delanteros, con el futbolista de San Gregorio junto a Pere Milla en ataque. La principal novedad es la presencia del canterano John Chetauya en el centro de la defensa. El canterano es titular y vuelve a jugar después de casi cuatro meses, desde que se lesionase, con una fisura en el peroné, en el amistoso del parón del Mundial de Catar, contra el Leeds United.

Lautaro Blanco será suplente, mientras que Carmona está lesionado. Son los dos futbolistas que no están en el once inicial con respecto al choque ante el Barcelona. Nteka también es baja por lesión, mientras que Pape Cheikh, que podría haber vuelto después de cumplir sus cuatro encuentros de sanción, no ha entrado en la convocatoria.

El once inicial del Elche es el formado por Edgar Badia, Helibelton Palacios, John, Pedro Bigas, Carlos Clerc, Mascarell, Gumbau, Tete Morente, Fidel, Pere Milla y Lucas Boyé. En el banquillo, para posibles sustituciones estarán: Axel Werner, Pol Lirola, Nico Fernández, Lautaro Blanco, Roco, Gonzalo Verdú, Lisandro Magallán, Diego González, Raúl Guti, Álex Colldo, Josan y Ponce.

Por su parte, el técnico de Osasuna forma de salida con Aitor Fernández, Nacho Vidal, Unai García, David García, Manu Sánchez, Pablo Ibáñez, Darko, Moi Gómez, Kike Barja, Abde y Budimir. En el banquillo rojillo están: Sergio Herrera, Juan Cruz, Moncayola, Rubén Peña, Kike García, Aimar, Herrando, IB Sánchez e Iker Moreno. Aridane y Chimy Ávila no se visten de corto.