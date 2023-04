Parecía que Sebastián Beccacece podía conseguir el primer resultado positivo en su segundo partido al frente del Elche CF. El conjunto ilicitano se adelantó en el marcador con un gol de Tete Morente en el primer tiempo. Sin embargo, los franjiverdes se hundieron en la segunda parte. Osasuna, con el jugador marroquí-ilicitano Abde en plan estelar, con dos goles, remontaron el marcador y terminaron de sepultar a un equipo que cada vez está más cerca de Segunda División.

El técnico argentino realizó dos cambios en el once inicial, pero mantuvo la disposición táctica de su estreno frente al FC Barcelona. Mascarell siguió en el centro de la defensa, junto a Pedro Bigas. Pero, al contrario que contra los azulgranas, se situó en la parte derecha y el balear en la izquierda. El canterano John Chetauya, que fue la principal sorpresa en el once inicial, ejerció de pivote en lugar del lesionado Carmona. Helibelton Palacios se mantuvo en el lateral derecho y Clerc en el izquierdo, metiéndose como tercer central a la hora de defender.

La segunda permuta fue la entrada de Lucas Boyé como referencia ofensiva, lo que llevó a Pere Milla a la banda derecha y Tete Morente realizó la funciones de Lautaro, que se quedó en el banquillo, en la izquierda. El gaditano hizo las funciones de extremo a la hora de atacar y de carrilero, sacrificándose mucho, en defensa. Gumbau y Fidel se mantuvieron como volantes y organizadores en el centro del campo

Por su parte, Jagoba Arrasate ´refresco a Osasuna tras su partido del martes, en la semifinal de la Copa del Rey, contra el Athletic Club de Bilbao. Dio entrada a Aitor Fernández en la portería por Sergio Herrera. Unai García por Aridane, con molestias, que ni siquiera se vistió de corto. Al campellero Nacho Vidal en el lateral derecho y a Manu Sánchez, en el izquierdo en lugar del exfranjiverde Juan Cruz. También entraron Darko Brasanac, Pablo Ibáñez, Kike Barja y Budimir.

El Elche mostró claras sus intenciones desde el principio. Presión alta cuando se podía y, cuando no, repliegue atrás, con prácticamente un 5-1-4, a la hora de atacar. Los franjiverdes trataban de salir jugando con el balón desde atrás y, si no podía, balones largos a los espacios. La primera ocasión fue un centro de Fidel, que tuvo libertad de movimientos, desde la derecha, que Lucas Boyé intentó rematar de volea, pero no acertó.

En le minuto 14 se produjo la acción polémica del encuentro. El marroquí-ilicitano Abde, que estuvo muy activo, primero por la derecha y luego por la izquierda, metió un balón al área; John no controló bien, Budimir intentó adelantarse y cayó al suelo. Parecía penalti claro, como así lo señaló el asturiano González Fuertes. Sin embargo, desde el VAR, Iglesias Villanueva, avisó de que el jugador del Elche no había tocado al croata. Tras hasta cuatro minutos de deliberación y tras consultar las imágenes de televisión, el colegiado asturiano decidió anular la pena máxima.

Osasuna llevaba más la iniciativa, pero el equipo de Beccacece no se amilanaba. En el minuto 21, nueva conexión entre Fidel y Boyé, y el argentino disparó alto, cuando se encontraba en buena posición.

Los franjiverdes se defendían bien y juntos, como quiere el técnico argentino y no daban opción a los navarros. Solo un lanzamiento cruzado de Kike Barja, que salió rozando el poste, puso en algunos apuros a Edgar Badia.

El premio al buen primer tiempo del Elche llegó en el minuto 44. Mascarell sacó el balón desde atrás y realizó un buen cambio de orientación al espacio y a la izquierda -para eso lo quiere Beccacece de central- la pelota la controló muy bien Tete Morente, recortó a Nacho Vidal y engañó a Aitor Fernández, con un remate al primer palo (0-1). Con la ventaja ilicitana se llegó al descanso.

En la segunda parte cambió el panorama por completo. Los franjiverdes se metieron muy atrás para defender su ventaja. El asedio de Osasuna fue continuo. Aún así, en el minuto 50, fue anulado un gol a Lucas Boyé, porque remató con la mano un saque lateral de Gumbau.

Fidel, con molestias, en gemelo derecho, se tuvo que retirar y Beccacece decidió jugar con una clara defensa de cinco, con Lautaro de carrilero y Clerc como tercer central.

Los rojillos siguieron apretando y el técnico del Elche puso todavía más defensas. Sacó a Diego González por Tete Morente, con molestias en el aductor. Clerc volvió al carril zurdo y Lautaro pasó el centro del campo. El conjunto ilicitano no salía de su cambio y la pelota era de los navarros. Abde hacía estragos por su banda izquierda y llevó loco a Helibelton Palacios y a toda la defensa franjiverde.

David García y Abde avisaron y, en el minuto 71, llegó el empate. Budimir ganó un balón dividido, Kike Barja profundizó por la banda derecha y su pase al corazón del área lo remató el joven futbolista marroquí-ilicitano. Mascarell llegó a tocar, pero lo que hizo fue desviar la trayectoria de la pelota, que se introdujo en el fondo de la mallas (1-1).

El empate fue un duro golpe para los franjiverdes. La grada de El Sadar se vino arriba y en el minuto 84 la fiesta fue completa. Otra vez Abde, el gran protagonista del encuentro, se sacó de la chistera un lanzamiento que se coló ajustado al poste, lejos del alcance de Edgar Badia (2-1).

Beccacece intentó reaccionar en los últimos instantes. Dio entrada a Álex Collado y Ponce por Clerc y John. Pero ya era demasiado tarde. Nueva derrota y el descenso matemático a Segunda División cada vez más cerca.

FICHA TÉCNICA:

OSASUNA: Aitor Fernández, Nacho Vidal (Aimar Oroz, m. 46), Unai García, David García, Manu Sánchez, Pablo Ibáñez, Darko Brasanac (Moncayola, m. 38), Moi Gómez (Rubén Peña, . 67), Kike Barja (Iker Benito, m. 79), Abde y Budimir (Kike García, m. 79).

ELCHE: Edgar Badia, Helibelton Palacios, John Chetauya (Ponce, m. 88), Pedro Bigas, Carlos Clerc (Álex Collado, m. 88), Omar Mascarell, Gumbau, Fidel (Lautaro Blanco, m. 51), Tete Morente (Diego González, m. 63), Pere Milla y Lucas Boyé.

GOLES: 0-1 m. Tete Morente. 1-1 m. 71, Abde. 2-1 m. 84, Abde.

ÁRBITRO: González Fuertes, del colegio asturiano. Mostró tarjetas amarillas a Lucas Boyé, Helibelton Palacios, Fidel, David García y Aimar Oroz.

ESTADIO: El Sadar, ante 17.925 espectadores