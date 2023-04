Rubén Baraja regresará este próximo domingo, por primera vez, al estadio Martínez Valero, que fue su casa durante la temporada 2015-2016, en su primera experiencia como entrenador profesional. Hasta aquel momento solo había entrenado en la cantera del Valencia CF.

El actual técnico valencianista con su equipo en una situación muy complicada, en puestos de descenso. El conjunto Che es antepenúltimo en la clasificación, con 27 puntos, y tiene los puestos de permanencia, que ocupan Almería (30), Cádiz (31), Getafe (31) y Valladolid (32) a tres o más puntos. Por lo que el margen de error es mínimo y necesita como el comer lograr la victoria en el feudo franjiverde.

Baraja se hizo cargo del Elche CF en verano de 2015. El club ilicitano atravesaba un momento muy complicado después del descenso administrativo de Primera División.

Junto al entonces director deportivo, Ramón Planes, configuraron una plantilla en apenas un par de semanas, con jugadores como Javi Jiménez, Álex Martínez, Armando, Caro, Hugo Álvarez, Lolo, José Ángel, Hugo Fraile, Ilie, Espinosa Mandi, el desaparecido Pelayo, Álvaro Giménez, Eldin, o Héctor Hernández.

De aquel equipo destacó, sobre todo, Sergio León, que fue ese curso "Pichichi" de Segunda División, con 22 goles, lo que le permitió ser traspasado a Osasuna, por 1,7 millones y dar el salto a la élite.

Otro de los destacados fue Álex Moreno, que llegó cedido del Rayo Vallecano y con el «Pipo» creció mucho y, posteriormente, brilló en Rayo y, principalmente, en el Betis, del que el pasado mes de enero fue vendido al Aston Villa por 13,5 millones.

El Elche, que estaba sumido en una grave crisis institucional, que incluso amenazó con el descenso a Segunda B, completó una buena temporada con Baraja. Estuvo varios meses soñando con alcanzar el play-off de ascenso. Al final, terminó décimo primero, con 57 puntos, a siete de la promoción, con 13 victorias, 18 empates y 11 derrotas.

El técnico vallisoletano tuvo sus defensores, por el mérito que tuvo hacer una buena temporada con una plantilla confeccionada deprisa y corriendo; y sus detractores que le criticaron su falta de ambición en determinados momentos de la temporada.

Al final de la campaña, el club ilicitano le ofreció la renovación, pero Baraja la rechazó porque no veía claro el proyecto de futuro.

Se despidió de la entidad franjiverde emocionado y con algunas lágrimas. "Tenía la duda de seguir y por respeto al club, debo ser honesto y no siento el tener que seguir en el Elche. Este es momento de la decisión. Agradezco al club la oportunidad y la propuesta de renovación. La decisión no es de ahora, pero siempre prioricé la competición. Me ha costado muchísimo y es una decisión simplemente deportiva. No estaba convencido al cien por cien de continuar, y por respeto al club, me marcho", comentó en aquel momento.

"El club consideraba que yo era la persona idónea para los siguientes años. La sensación que he tenido no ha sido la que me hubiera gustado. Para estar en un proyecto deportivo debes creer al cien por cien en él y esto no lo siento. Es un club espectacular con una estructura de Primera División. El equipo, por afición y club, merece otro estatus. Yo no soy la persona para seguir", aseguró el técnico vallisoletano.

Seguro que el domingo, cuando vuelva a pisar el Martínez Valero, a pesar de estar centrado en el Valencia, le vendrán mucho recuerdos, de aquella temporada difícil, que le curtió mucho como entrenador.