Si algo le queda a un Elche hundido y sentenciado es el orgullo. Y dar una alegría a la afición, que tanto cariño ha demostrado a lo largo de una dura, muy dura, temporada. Con esa idea, grabada a fuego, saldrán los once que alinee el entrenador Sebastián Beccacece, que no podrá repetir puesto que le falta un nuevo miembro de su grupo titular, el que más utilizaba y el que reconvirtió en central para intentar mejorar en dos cuestiones que al Elche le han fallado esta campaña, el corte contundente en defensa y la salida con criterio del balón.

Mascarell lesionado

Omar Mascarell se perderá el Elche CF-Rayo Vallecano de la jornada 32 de laLiga Santander, el partido que acoge el Martínez Valero esta tarde (16.15), en horario rechazado por la afición. Se une el tinerfeño a la lista de lesionados compuesta por José Ángel Carmona, Pedro Bigas y Helibelton Palacios. Y tampoco estará Randy Nteka, cedido por el rival y que firmó la conocida como «cláusula del miedo».

El Rayo, revelación

El Elche llega colista, con solo 13 puntos, para enfrentarse a un equipo vallecano que está siendo, junto a Osasuna, la revelación de la actual campaña. El conjunto franjirrojo está a seis puntos de la sexta plaza y a tres de la séptima, que podría dar acceso para la Conference League si Osasuna no gana la Copa del Rey. Sin embargo, debe enderezar su rumbo lejos de Vallecas después de haber perdido en sus últimas cinco salidas. Andoni Iraola recupera a Santi Comesaña, sancionado ante el Barça, y podría hacer alguna rotación de cara a mantener fresco al equipo. El que no estará es Falçao.

El conjunto franjiverde podría certificar matemáticamente hoy lo que es una evidencia desde hace meses. El descenso a Segunda División es un hecho que esta jornada podría certificarse. A 19 puntos de la salvación con 21 por disputarse, ganar le dejaría pendiente del Real Madrid-Almería y del Cádiz-Valencia. Lo que es seguro es que la derrota certificaría su adiós matemático, pero incluso con un empate o con la victoria también podría descender.

Hace meses que nadie en Elche mira la clasificación. Máxime después de la peor racha de derrotas de la historia del club -seis, cinco con Beccacece-. Ahora es solo cuestión -y ésta no es baladí-, de darlo todo sobre el césped para intentar conseguir una victoria y dedicársela a una afición que este curso solo ha visto un triunfo en casa, ante el Villarreal.

Once incógnita

El equipo de titular de Beccacece es una incógnita. Parece evidente que Edgar Badia estará en portería y Lucas Boyé arriba. También son prácticamente fijos en el centro del campo Gumbau, Fidel y Pere Milla -ayudando arriba-, a los que pueden acompañar John, Raúl Guti y Nico o Collado. La defensa podría estar formada por Tete Morente o Pol Lirola y Carlos Clerc en los laterales y Lisandro Magallán y Enzo Roco podrían actuar como centrales.

Josan acabó visiblemente cansado el último encuentro ante el Celta. Pidió el cambio por problemas musculares y el técnico podría reservarlo para los minutos finales o incluso no convocarlo porque el martes hay otro partido. Otros jugadores como Lautaro Blanco o Diego González y Verdú también podrían tener minutos. Incluso el aún inédito con Beccacece. Pape Cheikh es el único jugador que no ha debutado con el argentino. Once muy difícil de adivinar dadas las numerosas circunstancias.