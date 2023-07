Hoy faltan 18 días para el primer partido del Elche en LaLiga Hypermotion, el que lo enfrente en el Martínez Valero al Racing de Ferrol (sábado 12 de agosto, 22 horas). El equipo trabaja en La Finca Resort de Algorfa en su segunda semana de concentración. Beccacece cuenta con los mismos efectivos que en la primera, salvo el lesionado John Chetauya.

El entrenador del Elche inicia la cuarta semana de pretemporada con 21 jugadores fijos. Los tres refuerzos, Miguel San Román, Aleix Febas y Álex Martín. Los que ya estaban (13): Fidel, Badia, Josan, Milla, Guti, Boyé, Morente, Bigas, González, Clerc, Blanco, Fernández-Mercau y Ponce. Los canteranos habituales (3): Jesús López, Javi Pamies y Rodri Mendoza. Los cedidos que están de vuelta (2): José Salinas y Mourad.

Una importante base existe, nutrida además con futbolistas del juvenil con gran proyección, como Didac, Ali Houary, Adam o Mario. Pero, al margen de valoraciones subjetivas referidas a la valía de la misma, sobre esta plantilla aún se producirán descartes y es probable que alguna venta, atendiendo al interés de clubes de Primera por jugadores como Boyé, Morente o Milla. El Elche es, además, uno de los clubes que más bajas ha tenido (12).

Descontento general

Con todo ello, la afición está mostrando desde hace semanas su descontento con el club. Los seguidores responden -más de 15.000 renovaciones de abono-, el club, según exponen en redes sociales y ahora ante INFORMACIÓN, no.

Consultados por si existe preocupación por cómo está llevando el Elche el mercado de fichajes, responsables de diferentes peñas coinciden en señalar que “conforme pasan los días y las semanas cada vez existe más nerviosismo e incertidumbre, ya que no se leen ni escuchan posibles fichajes”, remarca el secretario de la Federación de Peñas, Mario Payá.

En el mismo sentido, el presidente de esta entidad, David Aranda, responde que “por supuesto que hay preocupación. El equipo tendría que estar cerrado a falta de algún jugador de última hora. ¿Para qué sirve la pretemporada si no tienes el equipo?”, se pregunta.

Tomás Domenes, presidente de la peña Franja Verde, analiza otro hecho: “Sabiendo que éramos equipo de segunda con tanta anticipación, conociendo cómo es el periodo estival y el plazo de fichajes, que parezca que no va con nosotros nos preocupa y mucho”.

Para Juan Diego Molina, presidente de la Peña Centenario, entre la afición “hay mucha preocupación debido a que faltan menos de 20 días para comenzar la liga y solo hay 3 fichajes, y en cambio ha habido 12 salidas, algunas muy importantes. Por tanto, si lo unimos a la lesión de John, nos hacen falta por lo menos 10 jugadores que sean un mix de experiencia en Segunda e ilusión por triunfar en esta categoría, así como puede haber algún buen fichaje de Primera RFEF”.

Planificar

“Lo ideal sería planificar con antelación pero la propiedad sólo piensa en hacer negocio y me preocupa que se vayan a ir los pilares del equipo a última hora y se traigan saldos”, resalta el presidente de la Penya Altabix, Carlos San José, quien entiende que “si queremos apostar por el ascenso hay que amarrar lo que hay y hacer fichajes de envergadura”.

Voces a favor

Para Francisco Pérez, máximo dirigente De la Peña Franjiverde Vega Baja, “hay tardanza y lo ideal es tener el 90% de la plantilla cerrada en estos momentos. Por desgracia no es así. Aún así, viendo en general cómo está el mercado de parado en Segunda tenemos que tener paciencia aunque nos desespere”. Pérez, optimista, añade que “ahora mismo el mercado está bloqueado. En nuestro caso, siempre y cuando no hayan salidas, tenemos una buena base de jugadores del año pasado. Si conseguimos que se queden no tengo dudas de que acertando con 3 o 4 fichajes estaremos, seguro, luchando por los primeros puestos de la categoría”.

En el mismo sentido se manifiesta el peñista José Albadalejo, de “Nino Leyenda”: “El mercado está bastante parado en general y somos el equipo con más jugadores inscritos en Segunda. El bloque es bueno -quitando el lateral derecho, en el resto de posiciones no hay una necesidad imperante- y este año es verdad que podías empezar a planificarlo pronto, pero creo que hay miedo a que lleguen ofertas por jugadores importantes y se vayan. Creo que por eso van con calma, aunque es lo normal en el propietario apurar los plazos”.

Bragarnik y su táctica

Sobre la forma de actuar de Bragarnik todos coinciden en que su táctica se forja a base de paciencia. “Ya conocemos la forma de proceder en estos temas del máximo accionista, que siempre espera a última hora. Por eso desde la Federación le pedimos agilizar y evitar errores del pasado con respecto al mercado de fichajes y la planificación deportiva. Que utilice todo el dinero disponible para fichajes y traiga jugadores con hambre y calidad”, explica Mario Payá.

La causa

El presidente de la Federación de Peñas del Elche también es claro en cuanto a la causa de la situación actual: “Se debe a la pasividad del club y de la comisión deportiva. Espero que no volvamos a caer en los errores del pasado, los cuales nos hicieron descender. Ya que está temporada solo vale el ascenso; todo lo demás, será un nuevo fracaso”.

Para Domenes, “el equipo tiene que salir o arrancar temporada como un misil, pero no parece que la temporada vaya a ir con él”. Molina cree que “la tardanza se debe a lo de todos los años, que no hay un trabajo durante la temporada para prevenir el siguiente año, todo se deja a las ventanas de mercado y ahí se llega muy justo y con muchos competidores a la hora de fichar. Parece que Bragarnik no tiene interés total por esta entidad, y no está invirtiendo todo lo que debe”.

Carlos San José asegura que “no hay sorpresa en esta forma de gestionar los fichajes porque ya conocemos la manera de proceder de Bragarnik y, lamentablemente, ya nos tiene acostumbrados”.