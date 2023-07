El entrenador del Elche, Sebastián Beccacece, concedía una entrevista exclusiva a INFORMACIÓN en la que ha hablado de presente y futuro del equipo. En esta parte de la conversación reflejamos las preguntas y respuestas sobre lo más concreto de la plantilla, el mercado de fichajes, los refuerzos necesarios... En la anterior, recogimos la opinión del técnico sobre qué puede pasar con el delantero Lucas Boyé.

¿Cómo han llegado los jugadores del Elche de las vacaciones?

Los jugadores se han llevado a las vacaciones un plan de trabajo, así como unas normas sobre la importancia que tiene el descanso. Con el tiempo he aprendido que es tan importante el trabajo como el descanso. Pero también la conciencia, de saber cómo descanso. Hay tiempo para todo. Cada uno es distinto. Unos necesitan rutina, otros lo contrario. Lo que sí debe haber es un compromiso colectivo de saber cómo se tienen que presentar a un inicio de temporada. Y en este sentido hubo mucho compromiso y conciencia. El final de temporada favorable también ayudó a que esto aconteciera. Arrancamos de muy buena manera y con una gran conexión, que no se hubiera conseguido de no haber terminado tan unidos, tan juntos, tan metidos. El arranque hubiera sido más complejo. Uno necesita creer, sentir, aferrarse a algo, pero si la base no está es probable que una tienda a separarse del grupo. Como terminamos muy unidos seguíamos conectados energéticamente al regreso.

¿Cuenta Beccacece ahora mismo con los futbolistas adecuados para su estilo de juego?

Estamos construyendo algo lindo, continuando con lo que dejamos al final de temporada, incorporando a Álex (Martín), Aleix (Febas), Sali (José Salinas) y a la posibilidad de Mou (Mourad). También a Sanro (Miguel San Román), y esperando también por más jugadores. El día a día, la dinámica, la energía, el trabajo, los partidos, los entrenamientos… nos hacen pensar que vamos en el camino correcto.

¿Es complicado un mercado de fichajes tan largo?

Efectivamente. Debería cerrarse antes de iniciarse la competición. Ahora mismo es necesario convivir entre el ideal y la realidad en un mercado de fichajes que cierra tarde, que en agosto va a estar muy movido y especulando con lo que va a pasar. En el medio de todo estamos los entrenadores tratando de focalizar la energía en el presente, en el armado, en el funcionamiento, en poder definir una idea de juego visible. Estamos invirtiendo esa energía en lo más importante de todo, en cómo hacemos y funcionamos como equipo. Todo esto demanda un plus para poder decir: mi presente es Elche y me entrego al Elche. Lo que venga mañana lo aceptaré como lo mejor para mí. Estamos intentando que cada uno de los integrantes del equipo tenga la cabeza exclusivamente en este lindo desafío o aventura que tenemos por delante.

¿Cómo está John?

Hoy vino de visita (ayer miércoles) y ha sido un agrado que esté con nosotros después de la operación. Tiene una fortaleza mental increíble porque le ha tocado tener que afrontar estas adversidades, que son lesiones de cierta gravedad que lo aíslan por un tiempo importante del campo. Cuando estaba en su mejor momento otra vez vuelve a tropezar con esa fatalidad, pero el hecho de poder reponerse y reinventarse, la resilencia que él posee nos hace pensar en que va a volver más fortalecido. Es importante que esté con nosotros. Hoy fue a buscarle nuestro delegado para que esté con nosotros y que pueda compartir con el resto de compañeros. También para que sea tratado por nuestros recuperadores. Contención, cariño y afecto no le va a faltar a John. Tratamiento, tampoco. Y a partir de ahí mandarle toda la buena energía para que vuelva a mostrar la grandeza de esos 10 partidos en los que participó, siendo un pilar importante, que ha sabido jugar en más de una posición y que ha generado a la gente un contagio de positividad y de amor propio.

¿Hay que traer un recambio ante la lesión de John?

Sí. No solamente por la lesión. Había que traerlo por la marcha de Gumbau. También es un espacio de oportunidad para Raúl (Guti), que lo viene haciendo muy bien, así que estamos en esa búsqueda. Calculo que de aquí a unos días, seguramente antes de iniciar el torneo, tendremos un jugador en esa posición.

¿Cómo ve la evolución de Guti?

Es un futbolista que, desde que yo he llegado he notado un cambio constante, de mejora, en los desplazamientos, en su forma de juego, en el físico. Creo que debe aprovechar esta oportunidad y sacar su mejor versión porque es un jugador que realmente tiene para ofrecer. Nosotros vamos a acompañarlo en este proceso con mucha alegría e ilusión para que él se sienta importante.

¿Qué opinión tiene de los canteranos, juveniles, cedidos?

Estoy muy contento con José (Salinas) y Mou (Mourad). Se han sumado con naturalidad. Como los chicos del juvenil, que se están sumando invitados cada día, como Rodri (Mendoza), Ali, Adam, Pamies, Dídac… han estado a la altura de poder competir. Me genera esperanza, no digo en el corto plazo, pero sí saber que uno está trabajando también para dejar esa huella, ese legado, y que el día de mañana estos jóvenes van a ser el presente del Elche, me parece que estamos invirtiendo en el futuro. Un entrenador debe comprometerse más allá de que después las cosas ya no salgan. Uno, como técnico, debe pensar en trabajar cada día como si fuese el último pero con una visión de compromiso y de inversión para los que vienen. Y que el próximo míster encuentre las bases, una forma, una manera, algo a lo que pueda dar continuidad. Ese es mi compromiso con cada equipo al que voy. No solo pensar en lo urgente. Ahí es donde se ve el compromiso. A mí me gusta comprometerme con el club y dejarlo lo mejor que pueda con el trabajo.

¿Qué posiciones tiene todavía por cubrir?

Se han ido jugadores que eran habituales en la formación, como Palacios, Nteka, Gumbau, Mascarell… Hoy estamos necesitando el reemplazo de estos jugadores y después siempre estamos abiertos a tener algún extremo y central más. A esos jugadores con los que uno contaba que podían tener continuidad y no la ha habido debemos buscarles reemplazo.