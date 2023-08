El centrocampista Nico Castro, el último fichaje del Elche CF, ha sido presentado oficialmente este martes, en la sala de Prensa del estadio Martínez Valero. El futbolista argentino llega cargado de ilusión y ha asegurado que ha podido “cumplir el sueño de venir a jugar en España” y que su fichaje por el club ilicitano significa “un cambio en mi carrera”. El sueño jugador franjiverde confía en poder mostrar el buen nivel que dio en el Newell’s Old Boys de Argentina y que le permitió, con solo 21 años, llegar al fútbol europeo y fichar por el Genk de Bélgica, que pagó 3,2 millones de traspaso. Ahora llega cedido al Elche por el club belga, con una opción de compra a final de temporada.

¿Cómo ha sido su fichaje por el Elche?

Quería dar un paso en mi carrera. El Elche era un club que conocía y veía la posibilidad de sumar los minutos que no tenía en el Genk. Además, tiene un desafío muy bueno como es intentar subir a Primera División. Por eso, tenemos que apretar todos y trabajar día a día con el máximo esfuerzo para conseguirlo.

¿Ha hablado con algún compatriota antes de venir?

Sí. Hablé con Ezequiel Ponce, que estaba aquí, Me comentó un poco lo que era el club y a mi llegada mi he encontrado un gran grupo.

Fue traspasado de Newell’s al Gengk muy joven. ¿Espera mostrar en el Elche el nivel que dio en Argentina?

Se comentó mucho en Argentina de eso y sobre si era el momento de dar el paso a Bélgica. Ahora quiero centrarme en el Elche, porque, para mí, es un desafío muy grande. Espero recuperar mi nivel de Newell’s, que no pude mostrar el año pasado en el Genk, porque tuve pocos minutos. Aquí hay buen grupo y buenos compañeros y eso me va a venir bien, porque te lleva a poder soltarte en la cancha y ofrecer tu mejor nivel.

¿Conocía a Beccacece? ¿Ha hablado con él?

Sí, hablé con él y lo he hecho apenas he llegado. Lo conocía porque pude estar con él en selección argentina sub’20. Cuando vi que era el técnico del Elche, me puso contento. Me habló del club y me apostó por mí. Quería que viniera y, ahora, quiero demostrarle toda esa confianza en el campo.

¿Qué significa para usted dar el salto al fútbol español?

Es un cambio muy grande para mi carrera. Mi sueño era jugar en España. Veía la competición por la televisión y hoy estoy aquí.

¿Cómo es encuentra físicamente?

Hice la pretemporada completa con el Genk y jugué varios partidos amistosos. En las últimas semanas estuve un poco apartado, porque estaba negociando con el Elche. Pero he seguido entrenando, porque sabía que se iba a dar este paso. Ahora estoy intentando adaptarme al clima y a los entrenamientos.

¿En qué posición del campo se encuentra más cómodo?

Me gusta la posición de mediapunta por detrás del delantero. Es donde me siento más cómodo y más libre para hacer mi fútbol. Hablé con el entrenador, sabe de mis características y me pidió también que tengo que trabajar mucho en la recuperación del balón.

El hecho de haber compañeros argentinos, un cuerpo técnico argentino y una propiedad argentina, ¿le ayudó a tomar la decisión de venir?¿¿Le va va a hacer más fácil la adaptación?

Cuando vi los nombres y la gente que había en el club, me motivo mucho más a venir. Eso también va a ser bueno para mi adaptación y estoy dispuesto a trabajar duro para intentar ayudar.