Quedan poco más de ocho días para que el próximo 1 de septiembre finalice el plazo de fichajes de verano y en el Elche CF, como en otros muchos equipos, los teléfonos echan humo porque todavía hay muchos frentes abiertos y muchas incógnitas, tanto en el capítulo de entradas como de salidas, para la confección definitiva de la plantilla.

La prioridad del club ilicitano es reforzar la parte ofensiva con dos delanteros, como pidió el técnico Sebastián Beccacece. Pero sobre todo, tiene que aclarar la continuidad de Lucas Boyé, que es una pieza clave del equipo.

La entidad franjiverde se mantiene firme en su postura inicial y no dejará salir al atacante argentino por menos de diez millones de euros. Una cifra muy lejana a las ofertas que han llegado hasta ahora al Martínez Valero.

En caso de confirmarse la continuidad de Boyé, la comisión deportiva y el propietario Christian Bragarnik siguen teniendo señalado en rojo los nombres de Sergio León y de Jon Karrikaburu.

El exfranjiverde no descarta seguir en el Valladolid, en el que tiene una ficha alta. Sin embargo, las probable llegada de Marcos André al conjunto pucelano le podría hacer cambiar aires y la opción del Elche le agrada... y mucho. En el club ilicitano lo saben están a la espera de cómo se desencadenan los acontecimientos.

La comisión deportiva también pulsó la posibilidad de Marcos André, pero, desde un primer momento, veía muy complicado la opción del brasileño, porque el Valencia solicitaba una buena cantidad -entorno a los dos millones de euros- por su traspaso. Además, la idea del atacante carioca era, en caso de tener que bajar a Segunda División, jugar en el Valladolid.

El otro nombre que aparece en la lista de favoritos del Elche es Jon Karrikaburu. Su deseo es encontrar un equipo en Primera División. Pero en caso de no encontrarlo, el conjunto ilicitano es una de sus principales opciones. Pero, para ello, habrá que esperar a los últimos días del mercado.

Si se cumplen el sueño de estas dos incorporaciones, la entidad franjiverde le abriría la puerta de salida a Mourad. A pesar de que Beccacece y el club están contentos con el trabajo del hispano-marroquí, que el pasado sábado fue titular en Eibar.

Otro de los frentes abiertos que tiene el Elche es reforzar la banda derecha. La opción de Fran Pérez va perdiendo cada vez más fuerza. El Valencia solo cuenta con el hijo de Rufete y el recién fichado Sergi Canós para la posición de extremo. Las buenas actuaciones de Fran Pérez en los dos primeros partidos de LaLiga en Primera División, en los que ha sido titular, dificulta, todavía más, la operación.

No obstante, reforzar el carril derecho es una pretensión, pero no la principal prioridad del club ilicitano. Mario Gaspar está casi a punto para poder empezar a jugar. Álex Martín jugó de lateral derecho en Ipurúa. Josan y Tete Morente también pueden actuar como carrileros. Incluso, John Chetauya, una vez que se recupere de su lesión, también es una alternativa para el flanco diestro de la defensa. Si surge una buena oportunidad en el mercado, el Elche irá a por ella. Pero no fichará un futbolistas de esas características por rellenar o completar plantilla.

En una situación similar se encuentra el puesto de central. En principio no es una demarcación perentoria a reforzar. Sin embargo, no se descarta si aparece una buena propuesta. Sería más necesaria si, al final, acaba saliendo Diego González, que se quiere marchar porque sabe que no va a gozar de muchos minutos y ha recibido el interés de varios equipos de Segunda División.

En el centro del campo, en principio, no debe haber novedades. Pero en las últimas horas, desde Barcelona, se apunta al interés del Espanyol por Raúl Guti. Tiene dos años más de contrato. El Elche pagó cinco millones al Zaragoza por su fichaje en 2020 y, a efectos de LaLiga, se han amortizado tres. Por lo que no saldrá si no llega una oferta que se acerque a los dos millones que faltan.

Por si acaso, la comisión deportiva ha preguntado por Roque Mesa, que está sin equipo tras finalizar su contrato con el Valladolid.