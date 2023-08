El Elche CF no contempla, por el momento, ninguna salida, pero tampoco se descarta que se pueda producir alguna antes del cierre del mercado, el próximo 1 de septiembre.

Dos jugadores de la plantilla franjiverde, como Diego González y Mourad están recibiendo propuestas en los últimos días.

Por el central, que apenas está contando para Beccacece, se han interesado el Albacete y el Racing de Ferrol, entre otros.

Al defensa gaditano le resta esta temporada de contrato y su deseo es no pasarse el año en blanco y apenas jugar.

El club ilicitano ya le trasmitido a su representante que si trae una buena oferta, que satisfaga a todas las partes, no tendría inconveniente en abrirle la puerta de salida. Pero, mientras eso no suceda, no va a facilitar su marcha, porque lo considera un jugador válido para el proyecto de Segunda División, que puede cambiar la opinión de Beccacece en el transcurso del curso y poder disfrutar de minutos. De momento, las propuestas que han llegado no satisfacen.

A pesar ello, el Elche está atento al mercado y viendo la posibilidad de fichar otro central, lo que sí que ya pondría, claramente, a Diego González, en la rampa de salida.

El caso de Mourad es distinto. Beccacece y el club ilicitano están contentos con el rendimiento que ha ofrecido durante la pretemporada.

En un principio, no se plantean una cesión, toda vez que tiene contrato hasta 2025.

Sin embargo, si finalmente terminan llegando dos nuevos delanteros a la plantilla, como es el deseo del entrenador, el atacante hispano-marroquí tendría muy difícil jugar y, entonces, la entidad franjiverde sí que se plantearía una cesión.

Numerosos equipos llamados a estar en la parte media baja de Segunda División, han preguntado por la situación de Mourad y por la posibilidad de que salga cedido. Todos ellos se han encontrado con la negativa, momentánea, del Elche.

Una situación que podría cambiar durante las dos semanas que faltan para el cierre del mercado de fichajes. Los últimos días del plazo se presentan frenéticos para todos los clubes.