Otra de las alegrías que dejó el encuentro del Elche CF de este pasado lunes frente al Andorra fue ver, por primera vez en la temporada, a Lautaro Blanco en el once titular. El lateral izquierdo argentino sale de esta forma del ostracismo en el que estaba inmerso en este principio de temporada. Hasta el choque ante los andorranos no había sido titular, siendo el único futbolista de la plantilla que no había tenido la oportunidad de salir inicialmente en las primeras nueve jornadas.

Crónica del Elche-Andorra: Borja Garcés hace justicia y salva a Beccacece El exjugador de Rosario Central apenas había jugado 71 minutos en cuatro partidos y siempre saliendo desde el banquillo. El argentino de 24 años llegó al club ilicitano durante el parón del Mundial de Qatar del pasado mes de diciembre y su ficha fue dada de alta cuando se abrió el mercado de invierno en enero. La entidad franjiverde pagó dos millones de euros por su traspaso y los firmó por cinco temporadas. La campaña pasada en Primera División sí que tuvo más protagonismo. Estuvo presente en un total de 17 partidos, en nueve de ellos titular y acumuló 872 minutos y llegó a estar convocada con la selección Argentina después de su título mundial. Lautaro Blanco: "Ir con la selección de Argentina es un sueño hecho realidad" Frente al Andorra fue titular, se situó como carrilero izquierdo. En defensa, Carlos Clerc pasaba a ser central y Lautaro tapaba la banda de derecha del ataque andorrano. En fase ofensiva ejercía más como extremo, poniendo centros al área, que es una de sus principales características. Fue sustituito en el minuto 83 por Tete Morente, cuando el marcador estaba en empate y el conjunto franjiverde necesitaba jugadores de un perfil más atacante. El entrenador del Elche, Sebastián Beccacece, también se alegró y valoró el compromiso de su compatriota durante este tiempo en el que no había sido titular y apenas había jugado. "Era el único jugador que faltaba por arrancar un partido como titular. No en el torneo anterior que sí que había hecho en bastantes encuentros. Lo utlizamos cuando empleamos defensa de tres centrales atrás y más como carrilero y extremo a la hora de atacar. Son tácticas y estrategias que vamos utilizando según creemos y en función de los contrincantes. Estoy contento, porque todos los futbolistas tienen que estar preparadores para cuando les toque jugar y lo demostró", comentó el técnico argentino. "Somos un equipo y para eso deben estar. Tenemos 24 jugadores y necesitamos a todos. Tienen que estar preparados por si los necesitamos 15, 30 o 90 minutos. En esa posición contamos con Salinas, Lautaro y Carlos Clerc, quien también puede jugar de lateral izquierdo. Incluso a Tete Morente o Nico Fernández, quienes también pueden actuar como carrileros", agregó Beccacece.