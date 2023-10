El Elche CF afronta este miércoles (18 horas), en Barcelona, la primera eliminatoria de la Copa del Rey, en la que se enfrentará al CE Europa de Segunda RFEF. El entrenador del conjunto ilicitano, Sebastián Beccacece, tiene previsto dar minutos a los jugadores menos habituales en la Liga y dará la oportunidad a algunos chavales del filial.

El central Pamies, el centrocampista Rodrigo Mendoza y el delantero del equipo juvenil Nordin serán algunos de los canteranos que entren en la convocatoria y viajen este martes por la tarde a la Ciudad Condal. Pamies y Rodri Mendoza ya han debutado esta temporada con el primer equipo. El defensa lo hizo el pasado sábado frente al Tenerife y el centrocampista lo hizo frente al Levante.

Las ausencias de atacantes puros, tras las lesiones de Sergio León y de Borja Garcés, han dejado al técnico franjiverde bajo mínimos en la delantera. El único “9” puro que hay, actualmente, es Mourad, que salió contra los tinerfeños a los 17 minutos en lugar de Garcés y provocó, en el 66, en penalti que terminó con el gol de la victoria de Nico Castro. En caso de sufrir algún percance, el Elche se quedaría sin ningún delantero para el encuentro de Liga del sábado en Albacete.

Ante esta situación, el club ilicitano ha intentado y ha preguntado sí el delantero del filial Jesús Hernández podría jugar el torneo del KO. Pero la entidad franjiverde se ha encontrado con la negativa de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con el argumento y la regla absurda de solo poder disponer de los dos extracomunitarios de la primera plantilla, como son los argentinos Lautaro Blanco y Nico Castro.

En el Elche entendían que si uno de los dos no entraba en la convocatoria, podría utilizar al joven mexicano, debido a que los equipos no profesionales, como es el caso del Europa, no tienen cupos de extranjeros y la norma debía ser la misma para todos los equipos que participan en la competición copera. Sin embargo, desde el órgano federativo se han encontrado con el “no” como respuesta.

De hecho, Jesús Hernández, junto a otros canteranos, ha entrenado este lunes con el primer equipo, con la ilusión de poder debutar en la competición copera. Pero, desde el Elche, aseguran que no lo podrá hacer por la absurda regla de los extracomunitarios. Menos explicación cabe en esta decisión cuando en Primera División puedes tener tres y en Segunda dos para intentar darle más oportunidades a los jugadores nacionales y a los de la cantera.

Pamies, Rodri y Nordin sí que estarán con la primera plantilla en el encuentro ante el Europa y algún canterano más está previsto que viaje, aunque Beccacece no lo decidirá hasta después del entrenamiento de este martes.