Los jóvenes protagonizan el Día de Europa en el acto institucional celebrado en Elche

El Ayuntamiento de Elche se ha sumado este jueves a la celebración del Día de Europa que cada 9 de mayo conmemora la paz y la unidad de todo el territorio europeo, así como la conocida Declaración de Schuman en 1950. Hasta el rock no ha faltado en esta cita.

Acto institucional en el Ayuntamiento / Áxel Álvarez

El acto institucional ha tenido lugar en el Salón de Plenos y ha contado con la participación del alcalde, Pablo Ruz, y varios miembros de la Corporación Municipal, así como con multitud de alumnos procedentes de diferentes centros escolares del municipio.

Estudiantado

La lectura del manifiesto ha estado a cargo de cinco alumnos del IES Tirant Lo Blanc, IES Sixto Marco, IES Cayetana Sempere, IES Nit de l’Albà y Colegio Jesuitinas, y de una profesora Erasmus de Finlandia del IES Misteri d’Elx.

El manifiesto ha puesto en valor la historia de Europa, la cooperación, la integración de España en la Unión Europea y la formación y el empleo entre los más jóvenes.

Un joven lee un manifiesto en el Dïa de Europa / Áxel Álvarez

Tras ello, ha tenido lugar la intervención del alcalde, quien ha señalado que “no puede haber verdadero Estado de Derecho si las decisiones políticas no se apoyan en la voluntad mayoritaria, siempre buscando el bien común. Y no existe democracia si el derecho a la libertad, el derecho a la vida y el derecho a estar bien informados no quedan garantizados”, según se indica en una nota de prensa

Música

El acto institucional ha continuado con la interpretación en flauta dulce del "Himno de la Alegría", por parte de los alumnos del colegio Candalix, tras lo cual se ha desplegado la bandera de Europa y de los 27 estados miembros de la Unión Europea en la Plaça de Baix por parte de estudiantes pertenecientes a todos los centros educativos de Elche.

Para finalizar, el "Himno de la Alegría" ha vuelto a sonar, esta vez por parte del grupo de rock del IES Sixto Marco.