El técnico del Elche CF, Sebastián Beccacece, ha comparecido ante los medios de comunicación con el semblante serio, después de la derrota frenet al Cartagena. Era consciente de la importante oportunidad ha dejado escapar su equipo de meterse en los puestos de “play-off” de ascenso.

“La superioridad hay que trasladarla al resultado. En el primer tiempo teníamos que habernos ido con dos o tres goles de ventaja. No lo conseguimos y esa situación permitió que el rival se sintiera con vida. Con las variables que introdujeron en el segundo tiempo, entraron bien. El cambio del partido llegó con el empate. Nos metimos atrás, entraron por el centro y nos impactaron mucho. Luego no supimos jugar esos momentos de adversidad. Si no se puede ganar, no hay que perder. Tan simple. Y en el segundo gol de ellos nos pillan mal posicionados, tras un balón largo. La responsabilidad es del entrenador, que es quien dirige al equipo. Dejamos escapar dos puntos y habíamos hecho méritos en el primer tiempo para tener una tranquilidad superior a la que no supimos tener en el segundo tiempo. Encima, cuando nos golpearon, no supimos gestionarlo”, comentó sobre el desarrollo del encuentro.

El entrenador del conjunto ilicitano ha recordado que esta derrota “nos pone en el lugar en el que estamos. Fuera de los play-off, como siempre hemos dicho. No queda otra que seguir trabajando y que nos sirva de aprendizaje”.

Sobre los tres cambios del Cartagena en el descanso, que cambiaron el desarrollo del partido ha indicado que “cuando dejamos de hacer lo que mejor sabemos, que es jugar, nos fuimos perdiendo. El rival también tiene su mérito, pero mi equipo dejó de hacer lo mejor que hacía y eso es una responsabilidad mía y así se lo dije en el vestuario. Si yo no logró que tienen que seguir jugando, pase lo que pase… Jugamos con la ventaja del resultado y esas cosas no son convenientes y, tampoco, las sentimos”.

Cuando se le preguntó que pudo haber relajación tras el descanso, ha señalado que “no creo que sea eso. El equipo perdió juego, de fluir, atacar y gobernar el partido. El rival lo sintiendo y nos vimos obligado a meter un centrocampista más posicional (Cristian Salvador) porque en el medio dejábamos muchos espacios. Me duele mucho el primer gol, porque tenemos una estructura bien parada y que nos marquen tan fácil, me da bronca. Igual que cuando el encuentro está en el desenlace también, porque teníamos más futbolistas, pero estábamos mal ubicados. Esos errores se pagan y, lamentablemente, la tarde ha sido triste. Pintaba todo para ser una fiesta, pero los errores propios no supimos gestionarlos”.

Beccacece ha insistido en que el primer tiempo podrían haber acabado con un resultado mayor y no consideró que sus futbolistas se hubieran tranquilizado con el 1-0: “Buscamos mucho. Buscamos por todos los caminos, pero nos faltó concreción. Estábamos con la sensación de que dejamos con vida al Cartagena. Tenemos que trabajar mucho si queremos ser aspirantes al sueño (ascenso)”.

Por último, el entrenador del Elche ha querido mandar de optimismo a la afición, a pesar del varapalo de la derrota: “La calma la tenemos. No tengo dudas de quiénes son mis futbolistas. Son los del primer tiempo y no los del segundo y sé que es el camino. Que esto es largo lo sabemos. Vamos a tener un montón de sensaciones durante la temporada, en base a los resultados. Pero más allá de eso, hay que ver el tema de la idea. En esta ocasión, dejamos de ser nosotros en el segundo tiempo y pagamos las consecuencias. Se puede perder, pero lo que más duele es perder las formas”, ha lamentado.