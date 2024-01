Áleix Febas, uno de los fichajes de esta temporada que más están rindiendo en el Elche C.F. ha comparecido este miércoles ante los medios de comunicación para analizar la situación actual del conjunto ilicitano, sus opciones de luchar por el ascenso y su situación personal en la entidad franjiverde.

¿Cómo están llevando en el vestuario todos los rumores de entradas y salidas en esta recta final del mercado de invierno?

Lo llevamos bien. El mercado de verano fue malo y convulso, con las salidas de última hora y ese vaivén no nos vino bien. Empezamos mal la temporada con cero puntos de seis y ahora hemos tenido las cosas claras desde el principio. El míster nos dejó claro que teníamos que teníamos que estar al margen y eso es lo que estamos haciendo. Estar con las pilas cargadas y preparar el próximo partido, sin escuchar lo que pueda venir de fuera. Queda menos de una vuelta para finalizar el campeonato y hay que apretar e ir todos a una.

¿Qué valoración hace del empate frente al Valladolid y del inicio de la segunda vuelta?

Fue un resultado amargo por las sensaciones que ofrecimos. Si hubieran sido otras, podríamos dar por bueno el punto. Pero fuimos superiores al Valladolid y merecimos más. Nos faltó acierto en los últimos metros. El Valladolid suele ser dominador y dispara más de diez veces a portería por encuentro. Apenas nos tiraron tres veces y eso hay que valorarlo e intentar mejorar ese déficit arriba. Hemos comenzando ganando fuera y empatando fuera. Hubiera sido bonito ganar ante nuestra afición, pero en la primera vuelta empezamos con cero puntos de seis y la segunda la hemos iniciado mejor, con cuatro de seis.

¿Qué tiene que cambiar el Elche en esta segunda vuelta para luchar por el ascenso?

Hemos dado un paso adelante importante en cuanto a solidez defensiva y control del juego. Desde la solidez, con la portería a cero, tienen más posibilidad de ganar. En los tres últimos partidos, cero goles en contra; en Segunda División, eso es muy difícil y así estás más cerca de la victoria”. Si mantenemos esa línea, irán llegando los resultados.

¿Esa mejoría defensiva puede mermar el juego de ataque?

En la segunda parte ante el Valladolid estuvimos muy fluidos y tuvimos buenos tramos en ataque. En Tenerife nos pusimos pronto por delante y eso nos hizo dar un paso atrás con balón para defender el resultado. Pero contra el Valladolid tuvimos buenas fases a nivel ofensivo.

Con la vuelta de John ha adelantado su posición y ya no juega tanto como pivote...

Estaba jugando de pivote, pero Mario (Gaspar) adelantaba su posición y eso me daba más libertad. Recibía más el balón en zonas bajas. Ahora, John y Mario actúan hacen más esa labor. Me adapto a lo que me pide el míster. Puede ser que antes estuviese mejor, pero mi posición no depende de mí y haré lo mejor posible donde me toque jugar. Estaba muy cómodo en esa posición más retrasada, pero el míster habló conmigo, fue muy franco conmigo y me dijo que debía adaptarme a otra posición, que debía ser versátil.

¿Cómo se soluciona la falta de gol?

Es un poco responsabilidad de todos. Está claro que ese déficit está ahí, pero vamos sumando cosas para mejorar. La realidad es que llevamos pocos goles para estar arriba y tendremos que mejorar esos números y en eso estamos.

¿Qué opinión tiene de la ilusión que mantiene la afición?

Estamos agradecidos, porque en los momentos duros nos han apoyado. Siempre están con nosotros. Vinieron a recibirnos de madrugada tras ganar en Tenerife. Nos hicieron un gran recibimiento antes el partido contra el Valladolid. En pocos equipos pasa eso y más no estando en play-off. La ve y valora que las cosas pueden salir mejor o peor, pero que lo damos todo. Frente al Valladolid propusimos, fuimos intensos y nos falto un poco arriba para marcar gol. La afición ve que nos esforzamos al máximo.

El Elche es uno de los equipos más intensos del campeonato. ¿Podrá aguantar así hasta el final?

Esa nuestra seña de identidad y nuestra mejor virtud. Hay que seguir así y el míster nos hace mucha hincapié en eso.

¿Cómo se está encontrando en esta primera temporada en el Elche?

Tuve la suerte, antes de firmar, de hablar con el míster y con los miembros de la comisión deportiva: Sergio Mantecón, Mauro Óbolo y Antonio Barragán. Hablé con ellos en mayo, una vez acabé la temporada pasada con el Málaga, porque quería respetar a mi equipo. Las sensaciones fueron buenas durante todo el verano. Hablé mucho con el entrenador, que me dijo lo que quería y pretendía de mí. Me causó buena impresión. Por eso,decidí venir.

Después de una campaña mala en el Málaga, las cosas le están saliendo mejor...

Estoy muy contento en Elche. Venía de un año muy malo y duro a nivel colectivo en el Málaga. Pero también tengo un ascenso con el Real Mallorca, he jugado el play-off con el Albacete y el Málaga y en Primera División con el Mallorca. Ahora estoy bastante contento en el Elche.

¿Cómo afrontan el partido del domingo en Andorra?

Ellos están ahora en una situación complicada. Es un equipo que suele dominar mucho el balón y que buscan la superioridad a través de salir desde atrás con el portero. Tenemos que ser intensos, saber cómo presionarles y plantear el partido con las ideas claras. Vamos a por los tres puntos y a hacer daño con nuestras armas.

¿Cómo se le puede quitar el balón?

En el partido de primera vuelta lo hicimos bien, fue el encuentro en el que menos posesión han tenido. La clave está en lo que hacemos con el balón y cómo nos colocamos y cómo presionamos. El plan de partido está claro: llegar y ser intensos. Y seguir con esos números”.