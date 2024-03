El técnico del Elche, Sebastián Beccacece, ha comparecido ante los medios de comunicación este viernes en la previa al partido que su equipo disputará el domingo (16.15 horas) en el campo del Villarreal B, en el que tratará de continuar con las buenas sensaciones que viene transmitiendo en las últimas semanas.

Rueda de prensa de Beccacece

Beccacece, a lo largo de su extensa comparecencia, tuvo tiempo para tocar diversos temas, avisando especialmente del peligro que supone el duelo frente al Villarreal B, pese a lo que diga la tabla clasificatoria de LaLiga Hypermotion. El argentino también habló sobre su etapa en Elche, el cambio de opinión sobre su figura que se viene experimentando o las dudas que pueda haber de cara al domingo: Mourad ya está recuperado y no descarta que Mario Gaspar y Carreira puedan estar disponibles.

Partido del domingo

"Es un desafío porque enfrentamos a un rival que hace 7 partidos que no pierde en casa, tiene mucho talento individual y cuando dominan en lo colectivo es una amenaza. Nos exigimos al máximo si queremos continuar por esta senda y llevar adelante nuestro plan. Si nos someten vamos a sufrir. No nos dejamos llevar por lo que dice la tabla, el Villarreal B es un rival de extremo cuidado".

"Llevan tiempo con el mismo entrenador y tienen un perfil definido de juego. Debemos tener la capacidad de hacer nuestro fútbol: generar peligro sin que nos generen peligro".

"Los partidos contra filiales te llevan a enfrentarte a un rival y a ti mismo, para mantener tu identidad de juego. Aspiramos a mantener el control y a tomar buenas decisiones, aunque a veces hay que desordenar para romper estructuras. ¿Cómo se ataca con orden, salvo que tengas a Messi? Si uno no tiene a esos jugadores tiene que asumir un riesgo para intentar vulnerar al rival".

Cambio de opinión en el entorno

"Hay gente que pase lo que pase se identifica con nosotros, independientemente del resultado. Hay gente que cambia de opinión por resultados o cambio de sensaciones y hay otros que solo se sostienen por el resultado. Nosotros podemos controlar nuestro trabajo: qué siento, qué deseo y qué me gustaría que pasase. Queremos lograr el sueño todos unidos. Lo vivo con humildad y tranquilidad. He vivido éxitos y fracasos, nuestra carrera es siempre así, entre el placer y el dolor. Hay que saber convivir en ambos casos y yo aprendí con el tiempo a hacerlo. Para mí es un orgullo ver trabajar a mis jugadores, que son los verdaderos protagonistas".

"Me gusta que agoten las entradas en Villarreal porque yo también he sido hincha. Ojalá podamos seguir alimentando su sueño y que no te quieran solo por ganar, sino por lo que haces. Eso lo explica Bielsa: yo te quiero para ganar no porque ganaste. Eso nos haría muy bien a todos como sociedad".

Bajas para el partido

"Mourad entrenó normal, fue un golpe. Veremos Carreira y Mario Gaspar, que están intentando llegar".

Ganar la Liga como dijo Nico Fernández

"Nico sabe que hay que trabajar día a día. Es la expresión más pura de un niño jugando a la pelota, el niño de barrio, así aprendió todos los recursos que tiene. Tomé muy bien su frase porque sé lo que dijo, nunca vas a encontrar arrogancia o soberbia en nuestros futbolistas. Vamos partido a partido, confiando en lo que tenemos. No veo que el equipo esté confundido, los veo en estado de alerta y comprometidos".

Villarreal B

"No pierden en casa desde hace mucho. A ver si podemos cambiar un poquito la historia (el Elche no ha ganado allí al Villarreal B), siempre es una bonita oportunidad. Va a ser un partido bonito para jugarlo, equipos con integridad y nobleza. Ojalá conectemos con nuestro fútbol y con nuestra gente".

"Veo bien a sus delanteros, van muy bien al espacio, son intuitivos. Va a ser complicado por nuestra forma de defender y de atacar. Hay que trabajar muy bien el partido y estar con todos los sentidos encendidos porque el Villarreal B es un rival que siempre va a tener capacidad de amenaza".

Nico Castro como mediocentro

"Es una posibilidad mantenerle en la posición de mediocentro, como que vuelva John. El equipo siempre tiene variantes de un partido a otro. Me gusta que mis equipos tengan cambios, más allá de partir desde una idea. Hoy está todo muy analizado y estudiado. Neutralizar siempre es más sencillo que crear y si jugamos siempre de la misma manera será más sencillo hacerlo".

Mourad

"Para mí es un ejemplo de continuidad, lucha y entrega cuando las cosas no salen bien. Es muy fácil rendirse y hay que tener mucha fuerza mental para poder rendir cuando las cosas no salen como uno desea. Toda esa presión se apodera del jugador y empieza a tener dudas. Mourad ha sido todo lo contrario y sigue creciendo".

Oportunidades a los canteranos

"La combinación entre juventud y experiencia es ideal, aunque hay que encontrar el momento. Los jóvenes no te van a dejar tirados por su rebeldía y su espíritu. Nosotros tenemos una combinación ideal".

Valoración de su etapa en Elche

"Un aprendizaje muy rico para mí y muy agradecido, con cambios constantes. Jugar en Primera y en Segunda. Los jugadores se han transformado y se han revalorizado, veo la ilusión de la gente por regresar tras el dolor de un descenso. El proceso creo que está siendo un éxito".