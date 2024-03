Las 7 claves de la mejoría del Elche

El entrenador del Elche C.F., Sebastián Beccacece, siempre ha defendido "el proceso" como el camino para conseguir el éxito. El técnico argentino ha tenido que sobreponerse a muchas dificultades en la confección de la plantilla y a su adaptación al fútbol español, principalmente de Segunda División, para alcanzar los resultados deseados. Su estilo de juego atrevido y desordenado, para sorprender a los rivales, ha sido innegociable. A base de tiempo está encontrando su objetivo. Pero hay diferentes claves, que hemos resumido en siete, que han resultado determinantes:

1-Repliegue en defensa

El Elche es un equipo que defiende con la línea adelantada y, en muchas ocasiones, con pocos efectivos. Mario Gaspar está ejerciendo de central, un puesto nuevo para el noveldense, que siempre había sido lateral. Carlos Clerc hace las funciones de central-lateral izquierdo. Al principio de la temporada, los rivales le cogieron la matrícula al conjunto ilicitano y le hacían mucho daño con muy poco. Para poder llevar a cabo el plan de Beccacece se necesita una fuerte presión tras pérdida e impedir que los contrarios salgan rápido. En ese aspecto, la posición de pivote es fundamental. Áleix Febas, en la mayoría de ocasiones, y Nico Castro, en otras, dos "jugones" más acostumbrados a esa posición, ocuparon ese puesto. Pero a ambos les costaba volver tras los ataques. La recuperación de John Chetauya, tras superar el calvario de su lesión en el peroné, ha resultado determinante. El canterano volvió a jugar a finales de diciembre y su regreso ha coincido con la mejoría de los resultados. John le ha dado al conjunto ilicitano el equilibrio que necesitaba. Ahora, al Elche apenas le marcan goles y ni siquiera le crean ocasiones.

2-Un portero que se adapta al juego del técnico argentino

Cuando Beccacece desveló que había solicitado el fichaje de un portero en el mercado de invierno, provocó una gran sorpresa. Parecía que con Edgar Badia y San Román la portería estaba bien cubierta. Llegó Matías Dituro y esa decisión llevó consigo la marcha del guardameta catalán al Zaragoza. El meta argentino empezó a entrenar un miércoles y el sábado ya fue titular en Tenerife. Beccacece lo tenía claro. Deseaba un portero que se adaptara mejor a su estilo, que tuviera la característica de jugar bien con los pies, a la hora de sacar el balón desde atrás como un defensa más. Dituro está cumpliendo esa función con sobresaliente y, unido al mejor equilibrio defensivo, los franjiverdes solo han recibido un gol en las últimas nueve jornadas.

3-Centro del campo más compacto

La mejoría defensiva, la confianza y seguridad en la portería y la presencia de John también han provocado que el centro del campo sea más compacto, que los carrileros tengan más libertad a la hora de proyectarse en ataque y, sobre todo, que los volantes o interiores sepan que pueden tener las espaldas mejor cubiertas. No obstante, en el estilo innegociable de Beccacece todos los jugadores son conscientes de que tienen que atacar, pero, a su vez, sacrificarse en defensa. El pasado lunes ante el Alcorcón se vio, incluso en los últimos minutos, con el partido resuelto, como todos los futbolistas corrían y presionaban hasta la extenuación.

Los futbolistas del Elche, durante un entrenamiento / ÁXEL ÁLVAREZ

4-Tiempo para la adaptación

Con unas ideas tan "revolucionarias" como las que ha ido implantando el técnico del Elche, el tiempo era necesario. A pesar de empezar a trabajar en la recta final de la temporada pasada, con el descenso asumido y pensando solo en la presente campaña, los numerosos cambios que se han producido en la plantilla y las lesiones de jugadores importantes para implantar ese estilo frenaron y dificultaron la progresión. Poco a poco, a base de entrenamiento y martillo, Beccacece ha conseguido que su equipo funcione como un acordeón, tanto en defensa como en ataque, y, prácticamente, juegue ya de memoria.

5-Crecimiento e irrupción de varios jugadores

La mejoría del Elche también ha venido acompañada del crecimiento y la irrupción de nuevos jugadores. Nico Fernández se ha convertido en imprescindible. El otro Nico (Castro), que destila calidad a raudales, ha evolucionado físicamente y ya aguanta los encuentros completos. El canterano Rodrigo Mendoza se ha ganado un puesto en el once inicial y está deslumbrando con solo 18 años. John ya lo hemos comentado. Y Mourad marca hasta goles. El hispano-marroquí es el primer defensor, presiona y corre, y eso, a pesar de déficit de calidad y acierto, le han convertido en el delantero titular.

6-Un vestuario unido y comprometido con la idea

Una de las características principales de este Elche es el buen ambiente y la unión que reina en el vestuario, tanto en los momentos buenos como en los malos. Se han marchado futbolistas importantes como Fidel Chaves y Edgar Badia, que eran capitanes de la plantilla. Han llegado muchos, pero la buena convivencia no se ha perdido, independientemente de que jueguen más o menos. Los propios futbolistas han destacado siempre esa virtud de unión en sus comparecencias públicas. Todos están convencidos con la idea del entrenador. Pedro Bigas y Josan se han quedado como únicos capitanes. Clerc y Óscar Plano han ganado galones, a pesar de no lucir el brazalete. Todos se apoyan y ayudan, especialmente a los más jóvenes. Y el clan argentino, con los Nicos y Dituro y el resto del cuerpo técnico, también se han ido integrando cada vez mejor.

Beccacece sonriente, junto a Sergio Bermejo y Jhegson Sebas Méndez, dos de los fichajes de inviernos del club ilicitano / ÁXEL ÁLVAREZ

7-Los fichajes de invierno permiten más alternativas

Este Elche ha crecido de forma considerable, pero parece no tener techo, y todavía puede seguir creciendo más. Los fichajes de invierno, al margen de Dituro, que ya es imprescindible, permiten tener más alternativas. Manu Nieto le da una versatilidad diferente al ataque. Arnau Puigmal debutó el lunes frente al Alcorcón y, en solo 45 minutos, dejó buenos detalles. Sergio Bermejo no ha desentonado en lo poco que ha jugado, al igual que David López. Y Jhegson Sebas Méndez todavía no ha podido debutar, debido a que necesitaba un periodo de adaptación. Muy pronto será otro guerrero para el ejército de Beccacece y para un Elche que quiere conseguir el ascenso y volver a Primera División la próxima temporada.