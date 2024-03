Beccacece: "Estamos encajando goles evitables"

El técnico del Elche, Sebastián Beccacece, se mostró autocrítico al final del encuentro, asumió su responsabilidad por la derrota frente al Racing de Ferrol y por el once inicial, que no encontró el camino, sobre todo, en la primera parte.

"En el primer tiempo fuimos superados y lo que queríamos intentar no pudimos. Es responsabilidad mía por el armado inicial. En el segundo, cuando mejor estábamos y nos sentíamos muy cómodos, en un detalle puntual, que no debería pasar, nos marcaron el gol muy sencillo. Luego, lo intentamos con paciencia y en los últimos minutos con mucha gente arriba. Por lo que pasó en el primer tiempo, perdimos de forma merecida y por lo que pasó en el segundo tiempo podríamos haber obtenido algo más. Es una derrota que termina siendo justa y como conductor me tengo que hacer cargo", reconoció el preparador argentino.

El entrenador del conjunto ilicitano admitió la mejoría de la segunda parte y recordó que, tras encajar el gol, "tuvimos la jugada de Nico Fernández, muchos centros, el gol anulado de Tete Morente y el rival terminó con una línea de cinco atrás", aunque volvió a lamentar que "el resumen es que no jugamos bien el primer tiempo, arrancamos bien el segundo y una desatención la pagamos muy caro. No estuvimos cómodo y el partido merece una revisión y ver lo que tenemos que mejorar".

Sobre la nueva situación clasificatoria comentó: "Esto es muy largo y todavía quedan nueve finales. Tenemos que ir partido a partido. Hay muchas igualdad y cuando ganas pareces que estás ahí y cuando pierdes que estás lejos. Lo importante es el funcionamiento. Si jugamos como en el segundo tiempo y los 70 minutos que hicimos contra el Levante vamos a tener opciones. Si lo hacemos como en el primer tiempo contra el Racing de Ferrol o los últimos 20 minutos del Levante, no. Tenemos que volver a encontrar la regularidad y no perdemos en los resultados. Crecimos con la forma de juego. No dramatizo la derrota. Me quedo angustiado por lo que mostramos en el primer tiempo. En el segundo en el que hicimos mejores las cosas", insistió.

Cuando se le preguntó si moralmente podía influir la derrota, indicó que "siempre duele perder. Somos profesionales y ante la adversidad hay que sacar el carácter y la rebeldía. Nos duele mucho por la cantidad de aficionados que hicieron un viaje tan largo y no pudimos darle una alegría. Y la responsabilidad de que uno pudo hacer algo más y no lo hizo. En este grupo, cuando perdemos, perdemos todos y de puertas hacia dentro nos decimos las cosas. Tenemos que ajustar mejor atrás, porque veníamos siendo un equipo sólido y en los últimos partidos hemos encajado goles evitables".