Beccacece: "Si fuese por merecimientos estaríamos arriba del todo con diez puntos de diferencia"

El técnico del Elche, Sebastián Beccacece, ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación en la previa del partido que su equipo disputará el sábado (18:30 horas) en el estadio Martínez Valero contra el Sporting de Gijón, correspondiente a la jornada 36 de Segunda División, en el que los suyos tratarán de recuperar la marcha tras cuatro jornadas sin saborear una victoria.

El partido contra la escuadra asturiana es un duelo directo entre dos aspirantes al ascenso a Primera División en este apretado final de campaña en la categoría de plata del fútbol español. Los últimos malos resultados franjiverdes han sacado al equipo incluso de la zona de «play-off», de lo que se ha beneficiado un Sporting que actualmente es quinto, con un punto más que el Elche.

Rueda de prensa de Beccacece

En su análisis semanal, el preparador argentino destacó que, pese a la mala racha de resultados, el equipo sigue creyendo en el trabajo diario para conseguir el objetivo del ascenso. Además, confirmó que Óscar Plano volverá a una convocatoria tras su lesión en diciembre y elogió al próximo rival franjiverde.

Semana de trabajo previa al Sporting

"Estamos muy ilusionados, con ganas de volver a encontrarnos con el triunfo. Hemos aprendido qué debemos ajustar y acercarnos a las convicciones de este grupo, que en la adversidad sigue trabajando con la misma intensidad y creyendo que es posible alcanzar el sueño. Son momentos incómodos, pero de mucho aprendizaje para lo que queda".

Bajas para el partido

"Vamos a tener a todos a nuestra disposición, incluido Óscar Plano. Esto es una gran noticia para lo que nos queda de torneo porque es un jugador importante y, además, muy querido por el grupo. Vuelve más fortalecido y con la misma convicción que tiene todo el grupo. Es una alegría para el vestuario".

Claves contra el Sporting

"Un partido muy complicado, contra un gran equipo con un gran entrenador. Un gran desafío y una hermosa oportunidad para demostrar que con nuestros ideales y nuestros valores, aunque no tengamos un solo goleador, de esa manera también hemos estado en lugar de play-off. El colectivo nos va a poner en esa posición de privilegio. Tenemos claro a lo que jugamos y nuestra identidad, si la respetamos estaremos más cerca del sueño, no podemos desviarnos y mirar si otros tienen un jugador con 12 goles, nos tenemos que mirar a nosotros".

Nuevo estadio

"Me reservo la opinión por respeto hacia quienes tienen que presentarlo. No tengo dudas que todo lo que tiene que ver con infraestructura y progreso en los clubes le gusta mucho a Bragarnik. Va a ser algo muy acorde a lo que merece la ciudad".

Beccacece, durante el entrenamiento de este viernes / ECF

Punto en Zaragoza

"Es un punto muy importante por las formas, ya que hicimos todos los méritos para conseguir los tres puntos. Después del gol tuvimos varias para el 0-2. En la adversidad seguimos mostrando nuestra identidad y es muy importante no perdernos en la adversidad: generamos más que el rival y atacamos más que el rival. Eso para nosotros es importante. Se pudo ver también en la Champions. Esto es fútbol, a veces lo haces todo y no ganas porque hay que concretarlo. Si fuese por merecimientos estaríamos arriba del todo con diez puntos de diferencia. Pero los números también dicen que somos los que menos eficacia tenemos".

Dificultad para hacer la alineación

"Las decisiones que toma el entrenador fuera del campo se aceptan con naturalidad como la que toman los futbolistas dentro del campo. Es cuestión de respeto entre profesionales, aunque el que juega esté más feliz. Lo que tenemos claro es que con once no se consiguen los objetivos, nos hacen falta más. Más que nadie tenemos que ser hermanos porque no tenemos esos nombres, sobre todo en ataque, que nos aportan tantos goles, hay que hacerlo desde el colectivo".

Ansiedad por ganar

"Lo que hacemos es ser nosotros, centramos nuestra energía en tener la pelota para atacar. Si me dejo invadir por todo lo externo me va a quitar la lucidez para tomar buenas decisiones. Si le damos espacio a la ansiedad, nos vamos a apurar y no vamos a tomar buenas decisiones".

Mourad

"Confío en Mourad, siempre. Igual que en Manu Nieto y en Borja Garcés. Una vez que se cierra el mercado de fichajes confío en lo que tengo y con los que trabajo".

Solidez defensiva

"En Zaragoza hicimos un partido sólido, pero nos marcaron en una acción puntual. Es una situación del juego que no se puede prevenir y que hay que aceptar. El error es parte del juego, aunque nos duela aceptarlo".