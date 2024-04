Carlos Clerc: “Tenemos que volver a ser el Elche sólido en defensa de hace un mes"

Carlos Clerc, uno de los jugadores con más peso en el vestuario del Elche C.F. ha sido el encargado este miércoles de atender a los medios de comunicación, en la sala de prensa del estadio Martínez Valero. El futbolita catalán ha pedido mantener la confianza, ha recordado que restan siete jornadas aún, que “es un mundo” y ha considera clave recuperar la solidez defensiva de hace un mes, con la que el conjunto ilicitano logró cuatro victorias consecutivas, que les auparon hasta el segundo puesto de la clasificación.

¿Cómo se encuentra el equipo después de esta racha negativa?

Son momentos más de aprendizaje y el momento de crecer por todo el trabajo que venimos haciendo a lo largo de la temporada. En esta categoría es habitual los altibajos y los cambios de dinámicas. Ahora estamos en una negativa, pero, aún no pudiendo conseguir la victoria en Zaragoza, por lo menos sumamos un punto, que nos hace cambiar la dinámica de derrotas y tener un pequeño premio de lo que merecemos. Hay que tener fe y confiar. Durante todo el año hemos tenido resultados mejores y peores. Tenemos que mirarnos unos a otros, porque somos los mismos que hace un mes conseguimos una magnífica racha. Todavía queda mucho.

¿Qué debe mejorar el Elche?

A veces, con hacer muchas cosas bien, como estamos haciendo, no vale. En el fútbol, los resultados pueden cambiar en un minuto y muchas veces no reflejan lo visto en el terreno de juego. El mensaje tiene que ser que debemos vivir cada partido y cada jugada como si fuera la última. Se tiene que ver un Elche con garra, con mala leche, concentrado y tratando de minimizar esos errores puntuales que nos están costando caros. Tenemos que hacer todo eso para que todo el buen trabajo que estamos realizando se vea reflejado en el campo y en el resultado.

¿Los errores puntuales en defensa y la falta de acierto están siendo las asignaturas pendientes?

En la racha tan buena que tuvimos (cuatro victorias seguidas) vino propiciada, sobre todo, por una solidez defensiva. No tuvimos tanta fortuna de cara a gol, pero no encajábamos. Por eso, debemos afrontar cada balón como si fuera el último. Debemos dar una vuelta más de tuerca. Aunque jugamos bien y hagamos muchas cosas bien, tenemos que volver a esa solidez defensiva de hace un mes y minimizar los los errores. Si no marcamos en el otra área, por lo menos que no nos marquen.

En Zaragoza ya vio un Elche más parecido al de la buena racha…

Tenemos que salir a jugar como hacemos siempre. Mejorar en defensa y tratar de tener el balón para dominar el juego y atacar. En Zaragoza se vio un equipo que no se desespera y que muestra la estructura que trabajamos durante la semana. Frente al Oviedo quisimos ganar antes de empatar el encuentro. Y en Ferrol buscamos más los balones largos. Cuando hacemos nuestro juego, se ve el Elche que todos queremos.

¿Hace falta una victoria para recuperar la confianza?

Independientemente de lo que ocurra el sábado, ganemos o no, todavía quedarían seis jornadas, que es un mundo. Muchas veces se ve tu buen trabajo, pero, lógicamente, si ganas, crees mucho más. Por ello, queremos conseguir un triunfo para reafirmar el trabajo y para que nuestra afición vuelva a disfrutar y se multiplique la ilusión. Vamos a salir a buscar la victoria desde el minuto uno.

Carlos Clerc llegando al campo Díez Iborra para realizar un entrenamiento / ÁXEL ÁLVAREZ

¿Cómo se puede mantener la confianza y la mente centrada cuando los resultados no salen?

Con lo que hay que lidiar en el fútbol es con esos vaivenes de emociones que ocurren durante una temporada. Durante la semana estamos enfocados en mejorar e intentar alejarnos de las emociones que nos rodean. Ser objetivo, ver qué pasa e intentar solucionarlo. En los entrenamientos se ve que el equipo no baja la intensidad y, lógicamente, las victorias refuerzan la confianza.

¿Qué Sporting de Gijón espera el sábado?

Ni idea. Sé lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a salir desde el primer minuto a ser protagonistas con el balón, a intentar crear las máximas ocasiones, a tratar de ahogarlos y asfixiarlos para que deseen marcharse de aquí. Me importa poco lo que pueda hacer el Sporting, debemos pensar en nosotros mismos, aunque seguro que nos va a poner las cosas difíciles, porque es un buen rival.

A nivel personal hay disputado 33 de los 35 partidos de Liga, acumula 2.955 y es el futbolista que más juega. ¿Sería bonito poner la guinda a su temporada con un ascenso?

Todos los minutos que juegue es para estar encantado y para eso trabajamos los futbolistas. Para el equipo, para la ciudad y para mí sería un colofón increíble. Por eso, me lo tomo como uno de los mayores retos de mi carrera, porque sería algo muy grande y muy bonito.