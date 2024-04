Con todo el equipo a por el ascenso

Cuando navegas por el desierto de las 42 jornadas en Segunda División cualquier oasis es recibido como una señal de gracia divina para superar el tormento. Especialmente cuando tu sequía en puntuación dura ya demasiado y, además, tu producción goleadora casi nunca ha brillado por sacarte de un apuro.

El oasis de este Elche que maravilla a propios y a extraños, acumulando elogios de sus rivales, pero octavo en la clasificación a su paso por el partido 35, se llama Óscar Plano. Es su máximo goleador de la temporada, con siete tantos, pese a no ser un «9» y a llevar parado desde diciembre, cuando se produjo una terrorífica, al menos en apariencia, lesión, en el partido contra el Mirandés. El madrileño ha acortado plazos en su recuperación y este sábado vuelve al equipo, aunque en alma nunca lo ha dejado.

Durante los más de cien días y 14 partidos que duró su baja a Óscar se le ha visto al lado de los suyos. Cuando Mourad rompió su sequía, a pie de campo celebrando el tanto. Cuando Sebastián Beccacece fue sancionado, a su lado en la cabina del estadio. Un ejercicio de grupo que médicamente quizás no haya contribuido a su sanación, pero mentalmente no hay duda de que lo ha hecho. Si vuelve más fuerte o no lo dirá el tiempo y el verde.

Plano, salvo mayúscula sorpresa, no será titular. El equipo que debe sacar de la mala racha al Elche es el mismo que volaba hacia Primera División hace un mes... y que se ha estancado en los cuatro últimos partidos. El empate en Zaragoza volvió a evidenciar que los franjiverdes no tienen un problema ni de juego, ni de ideas ni de compromiso. El problema es hacer demasiadas cosas bien con escasa producción y pocas mal con mucho castigo. O eso cambia o el ascenso será imposible.

Cinco bajas rojiblancas

Enfrente, los ilicitanos tendrán a uno de sus rivales directos por plaza en la máxima categoría. Lo hacen sin bajas, por lo que Beccacece podrá escoger a los futbolistas que considere mejores, tanto al inicio como durante el desarrollo del duelo. No puede decir lo mismo Miguel Ángel Ramírez, su homólogo en el Sporting.

Los asturianos afrontan el partido con varias bajas (Nacho Martín, Varane, Rivera, Campuzano y Bamba), aunque con la novedad de Pierre Mbemba y la presencia del canterano Lozano. Zarfino y Otero, dudas hasta el último entrenamiento, también están disponibles.

El Sporting busca obtener un resultado que le refuerce en los primeros lugares de la clasificación, tras haber aterrizado en zona «play-off» después de sus dos últimas victorias contra Mirandés y Cartagena.

Los gijoneses llevan un punto más que el Elche y ya vencieron en el duelo de la primera vuelta (2-0). Tras aquel choque llegó el ultimátum de Beccacece y la reacción franjiverde. No hace falta un sesudo análisis para deducir que ahora es necesaria una historia similar a aquella.

Jugadores del Elche sonríen durante un entrenamiento / ECF

Es la hora de alinear sensaciones, trabajo, idea de juego, generación de ocasiones, goles, solidez defensiva y puntos. No es una tarea sencilla, pero sí necesaria para recuperar posiciones en la zona de ascenso a Primera División. Tras un largo trayecto por el desierto, el Elche afronta un oasis ante el Sporting y con Óscar Plano. ¿Realidad o espejismo?