El Elche piensa en Chema Aragón para la dirección deportiva

Antes de lo previsto el Elche pone la vista en la temporada 2024-2025, en la que volverá a militar en Segunda División, tras no haber conseguido el ascenso este curso. Lo hace con toda una planificación por construir, desde futbolistas hasta la figura del propio entrenador, una vez Sebastián Beccacece confirmarse su salida del banquillo tras el último partido de liga contra el Leganés.

La reconstrucción franjiverde no solo apunta al banquillo, también a la dirección deportiva. En este sentido, el club y su máximo accionista buscan el modo de seguir dando pasos y mejorar dicha área. Uno de los nombres que están encima de la mesa como director deportivo es el de Chema Aragón, actualmente sin equipo tras haber cerrado el pasado verano una exitosa etapa en el Mirandés.

Aragón es un profesional con muy buena reputación en el fútbol español. Y con buen cartel. A lo largo de los últimos meses ha recibido diversas ofertas que no le han terminado de convencer, bien por tratarse de proyectos no satisfactorios o por no encabezar los mismos. En este segundo apartado entraría la del Atlético de Madrid, que le ofreció formar parte de su área deportiva.

La idea de trabajar en el Elche le seduce y los contactos ya se han producido. El tiempo descifraría su encaje en el peculiar funcionamiento del Elche, con un propietario como Bragarnik, con voz y voto en la dirección deportiva. Hay que recordar que el último director deportivo como tal del club, Nico Rodríguez, no consiguió entenderse con el argentino y acabó saliendo de la entidad.

Cinco temporadas en Anduva

El currículum de Chema Aragón como director deportivo incluye cinco temporadas en el Mirandés (2017-2023) en las que asentó al club en Segunda División y consiguió revalorizar a un buen número de futbolistas jóvenes, principalmente procedentes de canteras de clubes de Primera: Nico Jackson (Villarreal, ahora en el Chelsea), Rodrigo Riquelme (Atlético), Dani Vivian (Athletic, en la convocatoria de Luis de la Fuente para la Eurocopa), Raúl García (Osasuna) o Iván Martín (Girona), entre otros.

Por lo que respecta a entrenadores, en Anduva ha apostado por técnicos como Andoni Iraola, José Alberto López o Joseba Etxeberria. Previamente estuvo en la secretaría técnica del Guijuelo, además de haber trabajado junto a representantes de jugadores y como comentarista en medios de comunicación.

La llegada de una figura de director deportivo podría suponer la salida a final de curso de Sergio Mantecón, hombre de club que ha sido la cabeza visible del área deportiva franjiverde en las últimas temporadas. Hay que recordar que hace un año ya se reforzó esta parcela con las incorporaciones de Mauro Óbolo y Antonio Barragán.

