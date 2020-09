El precio del agua se está convirtiendo en un factor determinantes en según que áreas del Camp d'Elx para el futuro de la agricultura. En función de la zona en la que se ubique el campo de cultivo el coste de una hora de agua del trasvase Tajo-Segura varía entre los 38 euros y los 70 euros. La gestión que cada comunidad hace de los recursos y los gastos fijos que lleva aparejado el servicio también son decisivos, y lleva a que agricultores que arrendan tierras opten por pedanías donde el agua es más rentable, o que, en el peor de los casos, los dueños de terrenos, donde los recursos hídricos son más caros, acaben abandonándolos por falta de rentabilidad.

Un caso envuelto continuamente de polémica en el Camp d'Elx por este motivo es el que se da en la comunidad de regantes de la Sexta y la Séptima, que cuenta con unos 2.000 comuneros repartidos en las pedanías de Altabix, Saladas, Jubalcoy, y parte de Torrellano y Maitino.

Esta zona es una de las más elevadas del campo ilicitano, a la hora de transportar el agua, y eso aumenta los gastos. Además, en el último año el precio del agua del trasvase ha pasado de tener un precio de 58 euros valer en la actualidad 70 euros. Entre medias se llevó a cabo una subida que la fijó en 63 euros.

El precio actual ha generado quejas entre más de un centenar de agricultores, y son varios los que han anunciado el cese de su actividad o su intención de buscar tierras en zonas más asequibles del Camp d'Elx. Además, critican la gestión llevada a cabo por la junta directiva de la comunidad de regantes, al haber aprobado las últimas subidas sin que el tema pasase por una asamblea de regantes por las limitaciones de la pandemia del coronavirus.

En un comunicado el grupo de regantes que rechaza la subida el precio del agua de riego asegura que el último incremento «ha ocasionado un gran malestar generalizado entre los regantes, por la subida del precio del agua a 70 euros la hora, además de haber puesto el 50% del tasazo en una derrama a la tierra. Todo sin haberlo aprobado en una asamblea, que es donde se aprueban estos asuntos, según los estatutos de la comunidad».

El presidente de la comunidad de regantes de la Sexta y la Séptima, Trinitario Agulló, explicó que «dado que no podíamos hacer una asamblea por la crisis sanitaria del coronavirus la junta de gobierno, que está facultada para ello, adoptó la decisión». Trinitario Agulló explicó que «el aumento del precio se debe a que hemos incorporado la mitad del tasazo al agua, que es algo que antes no se repercutía, y ahora a la tierra solo se le pasa el otro 50%, para que lo asuman los que más hacen uso del servicio».

La forma de repercutir el conocido «tasazo» por hacer uso del trasvase Tajo-Segura varía en función de la decisión que se adopta en cada comunidad, pero todas están obligadas a asumirlo. En el caso de la Sexta y la Séptima, según indicaron desde su junta de gobierno, «estamos obligados a pagar una cantidad fija mensual de más de 20.000 euros, que ahora repartimos al 50% entre la tierra y la venta de agua».

Así y todo, los regantes más críticos se oponen a este modelo de gestión y consideran que «es inasumible el tener que pagar 70 euros por hora de agua del trasvase y encima el tasazo, cuando por ejemplo, en la comunidad del Tercer Canal cuesta 48 euros la hora con el tasazo incluido».

«NOS OBLIGAN A BUSCAR TIERRA EN OTRAS PEDANÍAS»





Regantes optan por parcelas de otras zonas de Elche donde el riego de las cosechas es más asequible





«Cuesta tanto pagar el agua más todos los gastos que supone trabajar los campos que veo que no me sale rentable», explica un agricultor de la zona que asegura que «no tengo más salida que abandonar los cultivos después de muchos años dedicado al campo». De la misma forma se expresa otro agricultor, Francisco Mas, que dice que «el año que viene arranco las gomas y me voy a otro sitio, ya que con este precio más los costes de energía y demás es imposible mantener la actividad».

Francisco Mas es gerente de una empresa que se dedica a la explotación de cultivos en varias zonas del Camp d'Elx y dice que «ya estoy buscando terrenos en otras zonas para dejar las tierras que se riegan con agua de la Sexta y la Séptima ya que no me resulta rentable». Diferencias

Este agricultor no entiende como «en otras zonas del campo se aplica de tasazo de forma que el agua no le resulta tan cara al agricultor, y por eso tenemos que buscar una alternativa».

«Hay mucha gente que ya no está plantando en esta zona, porque no nos dejan otra alternativa. O dejamos la tierra o nos vamos a otro sitio», insiste el agricultor Francisco Mas que asegura que «se debería gestionar mejor la comunidad para evitar que tengamos que ver cultivos abandonados en el campo».