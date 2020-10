La Diputación de Alicante destinará 95.000 euros para potenciar la promoción turística de la palma blanca de Elche, una ayuda que se articulará a través del Patronato Costa Blanca y que tramitará VisitElche, ente encargado de adaptar y enfocar las acciones que permitan reforzar este elemento artesanal y tradicional ilicitano, así como el destino de la ciudad de las palmeras.

Con el objetivo de concretar dicha aportación, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha recibido esta mañana en el Palacio Provincial a representantes de los artesanos y productores del gremio, con quienes ha intercambiado impresiones para conocer la situación en la que se encuentra el sector, afectado gravemente por la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19, según han manifestado a través de un comunicado.

Esta inyección económica la ha llevado a cabo el Patronato de la Costa Blanca, organismo que ha celebrado esta mañana su Consejo Rector, donde ha aprobado por unanimidad una modificación extraordinaria de crédito en la que se contempla esta aportación al Ayuntamiento de Elche cercana a los 100.000 euros, cantidad que recibirá el portal de turismo VisitElche.

Tras el encuentro, al que han asistido el diputado por la comarca, Juan de Dios Navarro, y el director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo, Mazón, ha comentado que la pandemia no solamente está afectando a la provincia desde el punto de vista sanitario, sino también productivo, económico y social y, en este caso, a las propias tradiciones, y ha insistido en que “hablamos de las señas de identidad de Elche, pero lo son de toda la provincia”.

Tal como ha especificado, casi 700.000 palmas blancas se reparten por toda la provincia, fundamentalmente el Domingo de Ramos, y “su continuidad depende en estos momentos de la ayuda que de manera clara y prioritaria estamos dando a un oficio, a un arte que podría incluso llegar a perderse”.

El presidente ha mostrado el apoyo de la Diputación al sector, “porque es un gremio del que no hay otro en el mundo, que ofrezca la vistosidad, el alma, el espíritu y la tradición que este ofrece. Es arte y seña de identidad que sale del puro corazón de Elche y no podemos permitir que se pierda”, al tiempo que ha concluido que “hay que reaccionar con este plan especial para evitar más pérdidas”.

Por su parte, Antonio Navarro, miembro de los artesanos de la palma blanca, ha lamentado que el trabajo de este sector está actualmente a la mitad de su rendimiento y que la producción del año anterior está en cámaras. “No sabemos qué pasará en 2021 y no tenemos nada claro. Las familias siguen trabajando, pero no hay visos de que la situación mejore. Deberíamos enfocar la Semana Santa de otra manera, con actos simbólicos para contribuir a que esta tradición no desaparezca. Hay que darle ayuda al sector”, ha reclamado.

El Patronato Provincial de Turismo puso en marcha durante esta epidemia su Plan Operativo 2020 encaminado a readaptar su promoción a las necesidades económicas de las distintas asociaciones, entidades y agrupaciones turísticas de la provincia. Este documento estratégico contempla como principales puntos la recuperación y reactivación del sector, cuya prioridad es ofrecer la Costa Blanca como un destino seguro, adaptado a las prescripciones sanitarias e higiénicas pertinentes.