Elche es el primer municipio de la Comunidad Valenciana en aprobar por pleno la supresión de la tasa de mesas y sillas para todo 2021. Fue ayer por unanimidad de todos los grupos municipales y supondrá para las arcas municipales dejar de ingresar aproximadamente un millón de euros.

Esta es una de las siete tasas o precios públicos que desaparecen coyunturalmente o bajan por el covid de cara al próximo ejercicio. Y significa también que se congelan los principales: el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), el Impuesto de vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de terrenos de naturaleza urbana o plusvalía. Esto avanza en cierta medida cómo serán los nuevos presupuestos municipales.

Frente a ello, el grupo municipal del PP exigía una rebaja generalizada de todos los impuestos para 2021, al tiempo que criticaba al equipo de gobierno de PSOE y Compromís por el hecho que solo se toque a la baja siete de los, afirman, 49 impuestos municipales existentes.

Ningún ayuntamiento responsable va a hacer una rebaja lineal de todos los impuestos Patricia Macià - Edil socialista de Gestión Financiera

Los populares recordaron no obstante que el actual equipo de gobierno sacó adelante una subida de un 1,5% de los impuestos para el actual ejercicio 2020. Ante ello, la edil de Gestión Económica, Patricia Macià, replicó que cuando gobernó el PP en Elche impuestos como el IBI subieron de forma importante. Ante ello, la contestación popular fue que los socialistas al regresar al gobierno no los bajaron.

Hacemos un equilibrio entre congelación de tasas, exenciones y ampliar ayudas a vulnerables Esther Díez - Edil de Compromís

En principio, el equipo de gobierno ya calcula que al acabar este ejercicio 2020 dejará de ingresar unos 9 millones de euros por las exenciones, rebajas o impagos, aunque eso está por ver. Lo que sí tiene claro es que un millón de euros dejará de ingresar por la tasa de mesas y sillas en la vía pública durante 2021. Según la edil Macià, Elche se convierte así en el primer municipio en anunciar que no cobrará esta tasa durante todo el próximo año.

Se olvidan PSOE y Compromís que el año pasado aprobaron subir un 1,5% 24 ordenanzas fiscales José Navarro - Concejal del PP

Otro punto destacado de la jornada fue constatar cómo algunos de los programas de ayudas municipales a empresas, autónomos y ciudadanos, lanzados especialmente por el covid, han resultado con sobrantes de dinero, unos 800.000 euros. Es decir, no se han agotado esas partidas, por lo que esas cantidades se redestinarán ahora a gastos extraordinarios por servicios extraordinarios de la Policía Local de Elche. En este sentido, la oposición hizo un llamamiento a reflexionar por qué empresas, autónomos y ciudadanos no han agotado todas las ayudas y en parte culpan al ejecutivo local de no haber dado suficiente publicidad a estos programas, no saber gestionarlos o no adecuar correctamente los requisitos.

Durante el pleno, el PP también presentó una moción para reprobar al alcalde Carlos González por no facilitar información sobre el Mercado Central, lo que también ha sido censurado en sede judicial por no facilitar información a la oposición, de ahí la reprobación. El ejecutivo local entendía que si hacía público ese informe daba munición a la concesionaria del abortado proyecto, obra que previsiblemente acabará en los juzgados.

Pero más que el alcalde, el que pareció que fue reprobado fue el líder popular Pablo Ruz, al que desde las filas del PSOE acusaron de crispar, buscar la bronca o manchar la imagen del Consistorio, mientras desde Compromís, que no tuvo problemas en pedir disculpas tras la sentencia judicial, le recordaron la opacidad con la que gobernó el PP en Elche. Los populares no sacaron adelante la reprobación pese a contar con el apoyo también de los dos ediles de Vox y la única concejala de Cs, partido este último que vio cómo se rechazaba su moción sobre medidas de garantía para la seguridad y convivencia ciudadanas frente a la ocupación ilegal de viviendas y también otra relativa a la puesta en marcha de un plan de bonos para incentivar las compras en el pequeño comercio ilicitano durante este año.

Sí que salió adelante en cambio la moción defendida por el portavoz municipal socialista Héctor Díez acerca de la celebración de la Feria de Calzado de España en la Institución Ferial Alicantina (IFA), iniciativa que se presentó el pasado mes de febrero. Pese a ello, el edil popular Juan de Dios Navarro criticó que era una moción desfasada en el tiempo, que seguramente no se podrá organizar para el año que viene y, junto con el resto de grupos de la oposición, se le trasladó al ejecutivo local que los fabricantes de calzado, la patronal reclama ahora más bien apoyo económico, exenciones fiscales o campañas para el consumo, que es lo que pide el sector.

El edil no adscrito, Eduardo García-Ontiveros, consiguió recabar un apoyo unánime para incorporar nuevas actuaciones al Plan Municipal de Infraestructuras Estratégicas, obras que exceden la competencia municipal como es el tercer carril en el tramo de la autovía entre Elche y Alicante o la parada del tren en IFA y Elche Parque Empresarial.