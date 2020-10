Si no ocurre ningún imprevisto, los ilicitanos no experimentarán el próximo año una subida de impuestos. Es más, algunas tasas y precios públicos, siete en total, bajarán o incluso desaparecerán. Frente a ello, el grupo municipal del PP ha exigido, en el pleno telemático que se desarrolla hoy en el Ayuntamiento de Elche, una rebaja generalizada de todos los impuestos para 2021, al tiempo que ha criticado al equipo de gobierno de PSOE y Compromís que solo se toque a la baja 7 de los 49 existentes.

Los populares incluso han recordado que el actual equipo de gobierno sacó adelante una subida de un 1,5% de los impuestos para el actual ejercicio 2020. En total 24 ordenanzas fiscales revisadas al alza, según el edil popular José Navarro. Ante ello, la edil de Gestión Económica, Patricia Macià, también quiso recordar que cuando gobernó el PP en Elche impuestos como el IBI subieron. Ante ello, la réplica popular fue que los socialistas al regresar al gobierno no los bajaron.

En principio, el equipo de gobierno ya calcula que al acabar este ejercicio 2020 dejará de ingresar unos 9 millones de euros por las exenciones, rebajas o impagos, aunque eso está por ver. Lo que sí tiene claro es que un millón de euros dejará de ingresar por la tasa de mesas y sillas en la vía pública durante 2021. Según la edil Macià, Elche se convirte así en el primer municipio en anunciar que no cobrará esta tasa durante todo el próximo año.

Otro punto destacado de la jornada ha sido el constatar cómo algunos de los programas de ayudas municipales a empresas y autónomos lanzados especialmente por el covid han resultado con sobrantes de dinero, es decir, no se han agotado las partidas, por lo que esas cantidades se redestinarán ahora a gastos extraordinarios por servicios extraordinarios de la Policía Local de Elche. En este sentido, la oposición ha hecho un llamamiento a reflexionar por qué empresas, autónomos y ciudadanos no han agotado todas las ayudas y en parte han culpado al ejecutivo local de no haber dado suficiente publicidad a estos programas, no saber gestionarlos o no adecuar correctamente los requisitos.

También se ha aprobado de forma inicial en la sesión de hoy la modificación del reglamento del Consejo Municipal de Deportes y un nuevo reglamento para la gestión de eventos deportivos en Elche a raíz del covid. Además, ha sido rechazada una moción de Ciudadanos sobre medidas de garantía para la seguridad y convivencia ciudadanas frente a la ocupación ilegal de viviendas.