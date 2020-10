La iluminación navideña en Elche no está clara hasta la fecha después de que haya quedado desierto el lote de la licitación que afecta al alumbrado del casco histórico y las pedanías, que este año parece que no vendrán por adelantado como ocurrió el pasado año o como está ocurriendo en otros municipios como Alicante donde ya han comenzado a instalar la infraestructura después de las quejas recibidas por parte de la población al instalarse tarde en 2019.

Por contra sí esta pendiente de adjudicar la iluminación de las fiestas de agosto y las fiestas mayores de El Altet y Torrellano. Ante la proximidad de las fiestas navideñas la junta de gobierno ha acordado por vía de urgencia aprobar los pliegos para sacar a concurso nuevamente, mediante un procedimiento abreviado, el lote desierto, que sale a concurso por valor de 84.700 euros que permitirá que las luces estén instaladas en Navidad.

Cesión

En la junta de gobierno también se ha acordado ceder temporalmente las antiguas escuelas de Algoda al Instituto Valenciano de la Atención Social para que pueda prestar el servicio ocupacional que no puede desarrollar en el centro de Jubalcoy, como consecuencia de las medidas derivadas de la pandemia de covid-19. Cuando la situación sanitaria por la pandemia remita, las escuelas se cederán a los vecinos de Algoda para que puedan llevar a cabo actividades y sociales. El Ayuntamiento de Elche también se ha adherido a la línea de subvenciones presentada por la conselleria de Economía Sostenible para sufragar gastos corrientes de apoyo al sector del comercio. Solicitan 300.000 euros para sufragar los costes que ha tenido durante la pandemia por el apoyo al sector comercial.