La noche de Halloween en Elche se salda con 79 personas sancionadas por superar el límite de grupos de seis personas en la vía pública. Otras 62 incumplieron el toque de queda mientras que 21 bares y restaurantes fueron sancionados por no respetar los aforos y horarios que emanan de las restricciones impuestas por Sanidad. Los agentes también desalojaron una terraza con cerca de 90 personas superando el aforo permitido, y también evitaron la celebración de dos fiestas en las pedanías como ya informó este diario. Además, se precintaron las botellas de alcohol de un establecimiento por estar llevando a cabo su venta a menores.

Según el concejal de Seguridad Ciudadana, Ramón Abad, no se destacan grandes aglomeraciones en la noche ni tampoco incidencias de gran magnitud, aunque el hecho de llevar mascarilla de forma obligatoria todavía no ha calado entre toda la población y se levantaron 151 actas por no portar el cubre bocas.

La cifra de botellones fue inferior a la de otros fines de semana antes del toque de queda y se multaron a 18 personas por beber en la vía pública, 8 por consumo de estupefacientes.

“El dispositivo especial montado por la Policía Local de Elche ha funcionado a la perfección evitando que se produjeran grandes concentraciones de gente con motivo de Halloween y vigilando que se cumplieran las normas dictadas por las autoridades sanitarias para evitar contagios”, apunta el concejal.