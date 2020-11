Una aplicación regulará el acceso de 27.000 coches a la zona centro de Elche

El área que dirige Esther Díez (Compromís) está dando los últimos retoques a un sistema informático que funcionará a través de una aplicación móvil y que los propios usuarios se autogestionarán para dar bajas y altas de matrícula. La cifra máxima de tres vehículos por vivienda (pues será el propietario el titular del derecho y se le identificará por el recibo del IBI) podrá modificarse al alza siempre y cuando se justifique los motivos. Igualmente, los comerciantes tendrán la posibilidad de facilitar un mayor número de matrículas para atender la llegada de mercancía. «No pasa nada si son más», fue clara la concejala sobre este asunto; ahora bien, la entrega de material no se hará «puerta a puerta» sino en alguno de los estacionamientos de carga y descarga que se están habilitando y en un horario preestablecido, no como ahora que en cualquier momento se está realizando. En estos momentos se barajan once zonas, aunque no es un asunto que está cerrado. Los hoteles o los centros educativos -caso de una guardería en El Raval- serán tenidos en cuenta para que los padres puedan acceder sin ningún problema con sus vehículos. Y en las mismas circunstancias se encontrará el centro de atención temprana, de la Fundación Salud Infantil, pese a situarse fuera de la zona restringida. Los vecinos de la primera manzana de la avenida de la Comunitat Valenciana (antes «País Valencià»), hasta calle Lepanto, también tendrán acceso por el centro de la ciudad porque es su única salida natural, como los del primera manzana de Reina Victoria (hasta la calle Camilo Flamarión), pues se encuentran en la misma situación.

Pivotes

En otro orden de cosas, la Concejalía de Movilidad Urbana ha descartado que los pivotes de hierro fundido que impiden el acceso de vehículos a la Corredora, cuyos trabajos de peatonalización concluyen este mes, sean hidráulicos y se puedan accionar de forma automática. El principal motivo es evitar que una avería deje bloqueada la entrada y salida a la zona por lo que se podrán retirar con una llave; de hecho, los propietarios de vados ya disponen de ella, caso de la calle Bisbe Tormo.

Según explicó la concejala de Movilidad, en relación a la aplicación que tiene que gestionar los accesos al centro, «estamos en el proceso de resolver técnicamente los flecos que quedan. Preferimos esperar un poco más y que todo el mundo que tenga que estar autorizado lo esté. Los técnicos nos han pasado los datos y se están metiendo en el sistema». Esther Díez explicó que «las matriculas registradas entran por sistema, pero cada propietario tendrá un máximo de tres, aunque no tenga un aparcamiento en propiedad. Todas las matriculas de la zona restringida se pondrán por defecto».

Casuística

La edil aseguró que se esta previendo toda la casuística del día a día, «variables como un fontanero que viene a hacer una reparación y durante un tiempo prudencial se dejará que acceda su vehículo». Díez aseguró que han consultado con otros ayuntamientos que ya tienen zonas de acceso restringido para vecinos descubriendo que hay municipios donde apenas funciona; en cambio, en otros, sí. Y puso el ejemplo de Granada, que será el que siga el Ayuntamiento ilicitano. «Se arrancará cuando estén todos los flecos resueltos», dijo con seguridad porque será «un sistema de autogestión por los ciudadanos que podrán jugar con el cupo que le daremos».