La Corredora luce estos días una estampa que hacía mucho que no se veía en el centro de Elche. La peatonalización está completamente finalizada, es puente y las luces de Navidad ya están encendidas. La gente llena la calle atraída por la novedad y los comerciantes lo aplauden. Aunque aseguran que todavía es pronto para hablar de una reactivación, hay muchas esperanzas en conseguirla. El alcalde y su equipo de gobierno recogieron ayer a pie de calle algunas impresiones.

Después de casi cuatro meses de trabajos para acabar con el tráfico en la principal calle del casco histórico, los establecimientos coinciden en que el reguero de gente es una constante desde los últimos fines de semana. Hay negocios que incluso dicen que se debería haber hecho antes una peatonalización que ha llegado a ser muy discutida en los últimos años y que incluso se ha visto retrasada por las quejas de comerciantes, vecinos y de la oposición.

« Los sábados por la tarde se nota mucha gente paseando, las ventas van algo mejor» JUAN JOSÉ GARCÍA - HERBORISTERÍA

Sin embargo, para la mayoría resulta muy complicado hacer balance a estas alturas. Y más aún en un año muy particular marcado por la pandemia. «La gente pasea, pero no compra y los negocios que hay cerrados no ayudan a que el centro sea un atractivo», apuntan desde una tienda de calzado, desde donde confían en que con el tiempo la Corredora «se vaya a posicionar como lugar de ventas y se abran los locales cerrados».

« Confiamos en que el centro se posicione como lugar de ventas y para montar negocios» PATRICIA DÍEZ - TIENDA DE CALZADO

«Que venga gente a pasear es positivo, pero hace falta más para ponerlo más fácil a los clientes Y crear más aparcamientos, por ejemplo», señala la responsable de otro establecimiento de moda. «La peatonalización va a venir bien, pero no va a ser la solución si la gente de Elche no se conciencia con el comercio de su ciudad. No es normal que compren en Alicante o Murcia y luego vengan aquí a hacer devoluciones», apunta la responsable de una franquicia de moda.

«La gente nos dice que la calle está preciosa y se tenía que haber hecho antes, con tiempo será positivo» ISABEL JIMÉNEZ - TIENDA DE ROPA

Desde la Asociación de Comerciantes del Centro de Elche apuntaron a los deberes que quedan por hacer. «El reto es fidelizar ahora a toda está gente que está viniendo al centro, facilitando el aparcamiento, mejorando la accesibilidad y resolviendo urgentemente el conflicto del Mercado Central», sostiene el presidente del colectivo, Jaime Javaloyes.

«Hay mucha afluencia, pero con la pandemia y la Navidad es muy difícil hacer balance ya» NOELIA PAREDES - COMERCIO DE ROPA

Para la Asociación de Comerciantes y Servicios de Elche, hay muchas esperanzas en la obra. «Tenemos muy buenas impresiones, la gente no venía a pasear y la peatonalización puede atraer a los clientes, esperamos que poco a poco se pueda seguir desarrollando la actividad, que se ocupen locales, que cada vez seamos más y que podamos volver a ser lo que éramos», señala su presidenta, Raquel Sempere.

«Lo que preocupa ahora es fidelizar a toda la gente que está viniendo a la calle Corredora» JAIME JAVALOYES - JOYERÍA

«Ha vuelto a la vida»

El alcalde, Carlos González, aseguró ayer que la peatonalización de la Corredora y de la Plaça de Baix «ha devuelto a la vida el centro». Tras una visita a los comerciantes, el primer edil aseguró haber encontrado sensaciones muy positivas. «Atraer a gente era el primer objetivo con esta actuación, es el paso previo para la revitalización comercial, que depende de muchos factores, entre otros la pandemia. Hemos generado una gran área peatonal de 250.000 metros cuadrados que es un espacio al servicio de la vida ciudadana y actividad comercial», señaló. El regidor también aseguró que habrá animación comercial a lo largo del año.

El edil de Comercio, Felip Sánchez, apuntó al potencial del centro y al atractivo para que nuevos inversores puedan asentarse. Señaló las buenas expectativas de la campaña de Navidad para el comercio y animó a favorecer el consumo local.