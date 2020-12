Se acerca la Navidad. Esa época de frío ambiente y de calor en los corazones. Donde sentimos eso que se ha dado en llamar el Espíritu Navideño. Para algunos, un trastorno pasajero del comportamiento social, caracterizado por reuniones masivas de amigos y familiares, compras a destajo, comilonas, buenos propósitos para el futuro y la ineludible obligación de ser feliz. Lo malo es que tenemos un invitado inesperado, el virus covid-19, causante de la mayor pandemia de la Humanidad desde 1918, año de la mal llamada Gripe Española.

Tras 8 meses agotadores y 2 ondas epidémicas que han dejado conmocionado al sistema sanitario y arrasada la economía productiva, aún estamos en pleno descenso de la segunda onda epidémica. Este descenso de la epidemia está siendo lento, porque esta vez no hemos recurrido a medidas drásticas como el temible confinamiento, pero debería permitirnos llegar en buenas condiciones a la vacunación que esperamos comience en febrero. Si atendemos a otras temporadas, la gripe ha comenzado su onda epidémica en enero, muy probablemente influida por los viajes, las reuniones y la intensa vida social de la Navidad. Algunos modelos matemáticos describen una enorme curva epidémica en enero, que sería la tercera, si no se llegan a tomar medidas rigurosas de control de la transmisión en estas fiestas. No es casualidad que el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) recomiende incluso una cuarentena generalizada de 1 semana antes y otra semana después de Navidad ¿Cómo celebrar la Navidad sin que nos cueste la tercera onda epidémica de la covid? No queremos ser aguafiestas, pero aquí van 10 consejos que pueden serles de utilidad:

COLABORE PARA UN DIAGNÓSTICO RÁPIDO Y EFECTIVO DE LOS CASOS SOSPECHOSOS DE COVID: Comunique a su médico de Atención Primaria la existencia de síntomas sospechosos y procure aislarse hasta conocer el resultado. En todos los centros de salud del Departamento y, en casos graves, en las Urgencias del hospital, pueden hacerle un test rápido de antígeno de covid-19, que en sólo 10-15 minutos dará un resultado fiable. Si, por cualquier motivo, no tiene un diagnóstico definitivo o persisten los síntomas con una prueba negativa, realice por su cuenta un confinamiento adecuado hasta que le desaparezcan completamente los síntomas. Además de la anosmia y la ageusia, los síntomas más sospechosos de covid serán la fiebre, la tos seca y la dificultad respiratoria. Lo lógico, no obstante, es que en estos meses fríos del año la gran mayoría de cuadros respiratorios estén producidos por otros virus. CUMPLA BIEN LAS INDICACIONES DE AISLAMIENTO O CUARENTENA: Siga responsablemente las indicaciones de los rastreadores si es usted caso o contacto de covid. Los casos pueden ser contagiosos, desde 3 días antes del inicio de los síntomas hasta varios días después de la mejoría de los síntomas. Ayude a los rastreadores para detectar bien todos sus contactos de riesgo y cumpla rigurosamente las instrucciones de aislamiento. Si es contacto, cumpla igualmente la cuarentena de 10 días, aunque se encuentre bien los primeros días. Recuerde que el periodo de incubación tras el contacto con un caso puede estar entre 2 y 10 días y no termine la cuarentena antes de tiempo. CUIDE BIEN SU SALUD GENERAL, SU ALIMENTACIÓN Y SU SISTEMA INMUNITARIO: Haga ejercicio o pasee con frecuencia al aire libre. Tome el sol y una alimentación variada, rica en frutas y verduras. Evite el tabaco y no abuse del alcohol. Hay serios indicios científicos de que la inmunidad natural de muchas personas es capaz de bloquear la infección aunque nos expongamos a un caso infeccioso. Durante esta Navidad, haga una excepción y haga una vida lo más sana posible. REALICE UNA FRECUENTE HIGIENE DE MANOS: Aunque los virus pueden detectarse en todas las superficies, hay evidencias de que la transmisión del covid por contacto es poco frecuente, y es muy difícil que llegue a sus mucosas una cantidad suficiente de virus como para provocarle la infección. Hay que procurar, eso sí, no tocarse los ojos, la boca y la nariz con las manos después de tocar las superficies en lugares públicos. No se obsesione con la realización continua de la higiene de manos. Mantenga una rutina estable de lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o solución hidro-alcohólica siempre que entre o salga de casa o de otros espacios cerrados, antes de comer, y antes y después de tocar objetos de uso muy común en lugares públicos (por ejemplo, llamadores, pasamanos, máquinas expendedoras, cajeros, botones de ascensores). Lleve consigo un frasquito o petaca con solución hidroalcohólica para cualquier salida de cierta duración y cuando esté de viaje. MANTENGA LA DISTANCIA SOCIAL Y LIMITE AL MÁXIMO LAS REUNIONES CON AMIGOS Y COMPAÑEROS DE TRABAJO: La inmensa mayoría de brotes que se producen tienen su origen en ambientes cerrados, el ámbito familiar o en las celebraciones con amigos y compañeros. Cuando mantenga una conversación con otras personas, hágalo con la mascarilla puesta y manteniendo una distancia mínima de 1-2 metros. Trate de no mantener contacto físico directo (estrechar la mano, abrazos, besos). Las comidas y cenas en grupo son eventos de alto riesgo de transmisión del covid, sobre todo cuando se hacen en lugares cerrados, por lo que deben evitarse en lo posible y, si es imprescindible hacerlas, buscar una terraza o lugar bien ventilados, aunque pase un poco de frío. USE CON BUEN CRITERIO LAS MASCARILLAS: La mascarilla, en todas sus modalidades (quirúrgica, higiénica, FFP2, KN95), es el principal elemento protector frente a gotas y aerosoles. Evita que otros nos contagien y que nosotros mismos contagiemos a otras personas. Su principal problema es el ajuste a la cara, que hace que buena parte del aire pase por los huecos entre la cara y la mascarilla. Ajuste bien la mascarilla a la cara con las gomas. Si no se fija bien, puede hacer un 8 con la goma sujeta a la oreja, o fijarla detrás en la nuca con esas diademas de plástico que son tan comunes. No lleve mascarillas cuya pieza metálica nasal no es capaz de sujetarla en todo momento a la nariz. Resulta cómico y peligroso ver continuamente a personas (por ejemplo en las entrevistas de televisión) con bonitas mascarillas que están cayendo continuamente y dejando al descubierto la nariz. Se ven también mascarillas muy holgadas, que no permiten a filtrar todo el aire respirado a través de la mascarilla. Esto se aprecia particularmente en algunas mascarillas higiénicas y en las KN95-FFP2 comerciales, que tienen un mínimo trocito de tela, sin verdadera capacidad de ajuste. Usted no necesita llevar una KN95-FFP2, sino una buena mascarilla quirúrgica homologada. Algunos estudios cifran en sólo un 30% el nivel de filtración que se consigue llevando una mascarilla que no ajusta bien. Casi todas las mascarillas homologadas tienen una capacidad de filtración cercana al 95%, pero su deficiente ajuste no permite filtrar más allá del 80% del aire que respiramos. Por eso necesitamos que las otras personas la lleven también puesta. Hagamos un sencillo cálculo: Si 2 personas llevan puesta una mascarilla que filtra realmente el 80% del aire respirado, la proporción de aire filtrado que llega a nuestra via respiratoria aumenta al 96% (80% + el 80% del 20% restante sin filtrar), lo que impide que nos lleguen la inmensa mayoría de aerosoles. Como en todos los tipos de infecciones, contagiarse o no, es una cuestión de cantidad de gérmenes. VIAJE DE FORMA SEGURA EN EL TRANSPORTE PÚBLICO: Lleve siempre bien colocada la mascarilla y mantenga una distancia mínima de seguridad de 1 metro con otros viajeros. No hable ni tome comida o bebida durante los trayectos. Por diversos motivos, el tren, los taxis y los aviones parecen a priori los más seguros, frente a los autobuses o el metro. Siga en todo momento las indicaciones de seguridad que se den a los viajeros en los carteles informativos y lávese siempre las manos al entrar y salir del transporte. ASISTA CON PRUDENCIA A BARES, TIENDAS Y ESPACIOS PÚBLICOS CERRADOS: No permanezca más tiempo del necesario en espacios cerrados donde pueda haber gente sin mascarilla, como en los bares. Evite aglomeraciones en oficinas, colas de tiendas, barras de bar y espectáculos de cualquier tipo. Respete el aforo máximo permitido de cada local. Pague a ser posible con tarjeta, utilice siempre una mascarilla bien fijada y haga higiene de manos al entrar y salir de los locales. Si acude a terrazas al aire libre, asegúrese de que hay suficiente ventilación y una separación suficiente de 2 metros entre mesas. Lo ideal es que haya circulación de aire exterior y se compense el frío por medio de la instalación de estufas de calor infrarrojo. Se ha comprobado que el virus covid se transmite más eficientemente en ambientes fríos y cerrados. PROTEJA A LOS MÁS VULNERABLES COMO ENFERMOS CRÓNICOS Y ANCIANOS: Si usted pertenece a los grupos de riesgo por su edad, enfermedad crónica (hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes, EPOC, neoplasias en tratamiento con citostáticos) o cualquier situación de inmunodepresión, debe tomar, más rigurosamente si cabe, todas las medidas incluidas en este documento. Advierta a sus familiares que, si es posible, no le visiten si padecen algún cuadro respiratorio y que las visitas se hagan siempre llevando todos puesta la mascarilla. Utilice si es posible el teléfono e internet para las felicitaciones navideñas y evite celebraciones múltiples y aglomeraciones. Preserve su salud unos meses más, hasta que le podamos vacunar frente al covid. Todas las familias deben proteger especialmente a los mayores que salgan temporalmente de las residencias o que acudan a celebraciones familiares muy numerosas. TOME UNA DECISIÓN ADECUADA CON LAS COMIDAS Y CENAS FAMILIARES DE NAVIDAD, EVITE LA TORMENTA PERFECTA: No hay normas suficientemente efectivas para prevenir el contagio en una cena de Navidad, ya que todas las características (tiempo de permanencia, proximidad de las personas, contacto físico, renovación del aire) contribuyen a aumentar el riesgo. Es prácticamente imposible que en un domicilio se alcancen las 6 renovaciones de aire por hora (12,5 litros/segundo/persona) que son recomendables para evitar el contagio por aerosoles. Estas celebraciones pueden ser, por tanto, eventos super-contagiadores del covid si hay un solo comensal infectado, suponiendo en algunos casos tasas de ataque superiores al 40-80% de contagiados. Los comensales pueden además haber asistido, días antes, a varias celebraciones y eventos en los días previos a la Navidad, que aumentan notablemente sus posibilidades de estar infectados o estar en periodo de incubación del virus. En un espacio cerrado confluyen durante varias horas muchas personas, sin distancia de seguridad ni protección respiratoria que se relacionan animadamente. Hagamos de nuevo un sencillo cálculo para ver cómo aumenta el riesgo individual de cada persona por asistir a una comida de navidad con 10 comensales. Con la tasa de incidencia actual, 200/100.000 habitantes, cada persona tiene aisladamente un riesgo de 2/1000 de infectarse cada 14 días de coronavirus. Si cada uno de estos comensales se ha expuesto los días previos sin protección a otras 10 personas y admitimos una tasa de ataque del 80% en la comida, este riesgo individual de 2/1000 podría multiplicarse por 80 veces (10 x 10 x 0,8), pasando a un riesgo individual de cada comensal de contraer la infección de hasta un 16%.

No queremos aguarles la fiesta, pero, si es humanamente posible, nuestra recomendación es que, este año, en las comidas y cenas de esta Navidad, se reúna exclusivamente la familia nuclear, es decir, la que comparte habitualmente todo el año en el domicilio el mismo riesgo de contagio.