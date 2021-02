Elche ha bajado de 300 ingresados por enfermedades agravadas por el covid con respecto a los datos de ayer lunes según los datos facilitados por los dos centros sanitarios ilicitanos hoy martes 9 de febrero. En concreto, hay 296 ingresados; de ellos, 58 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde no baja la presión asistencial. De hecho, hoy hay 58 críticos y ayer eran 54. También se han declarado dos fallecidos más, una cifra que deja desde comienzo de año un goteo constante de vidas humanas que se aproxima ya a 30 en Elche, donde se ha pasado ya de 120 muertos durante esta terrible pandemia que arrancó en marzo de 2020.

Para ver una cifra inferior a 300 ingresados en los hospitales hay que remontarse a mediados de enero. El viernes día 15 de enero se declararon 243 ingresados y al lunes siguiente, el día 18, la cifra fue de 330. Es decir, ese fin de semana, 90 personas pasaron a ser pacientes en ambos hospitales después de entrar por urgencias. Fue el segundo fin de semana de 2021 y el que demostró que la indulgencia navideña comenzaba a pasar factura. Desde el 18 de enero, la cifra ha seguido creciendo (alcanzó los 431 pacientes ingresados el 28 de enero) hasta que la semana comenzó paulatinamente a descender en lo que todos interpretan como la cresta de la tercera ola.

El Hospital General de Elche ha desmontado una hemiplanta destinada a covid para reubicar en ella a pacientes de otra patologías que no sufren el virus, pero ni mucho menos hay tranquilidad en el centro sanitario ante el temor de que en cualquier momento se produzca un rebrote. Hay quien ya habla de una cuarta ola en otras comunidades autónomas.

Datos

El Hospital General de Elche tiene registrados a día de hoy a 171 pacientes, 34 de ellos están en la UCI; mientras que el Hospital del Vínalopó suma 125, de los que 24 están críticos. En total, 296 enfermos que han visto agravadas sus patologías, o generadas, por el covid-19.

A esta cifra habría que sumar la de pacientes que están recibiendo asistencia en sus domicilios, servicio que se realiza a través de la Unidad de Hospitalización Domiciliaria (UHD), que realiza una labor incansable alejada de los focos, pero que no es nada fácil porque supone mucho tiempo en traslados, colocación de trajes, etc. para atender a personas que por un motivo u otro no pueden estar en centros sanitarios. El Hospital del Vinalopó atiende a 40 personas en esta situación.

Secuelas

El covid está generando cada día decenas de altas en los dos centros hospitalarios, desde hace tres semanas, más altas que ingresos, pero esta realidad encierra otra: muchos de los que vuelven a su casa lo hacen con secuelas que van a aparecer a corto y medio plazo, según un informe de especialistas del Hospital del Vinalopó, que ha detectado un aumento de patologías relacionadas, muchas de ellas, con la inactividad que sufren al tener que estar muchos días, especialmente, en las UCIs, donde no realizan, más actividad que la de luchar por sus vidas.