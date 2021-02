Dijo Aristóteles que el hombre es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ayer, en mitad del salón de plenos de Elche, tuvo que acordarse de la frase después de haber presentado el proyecto de reforma del bloque quirúrgico del Hospital General, que supondrá una inversión a las arcas públicas valencianas de más de 11,6 millones de euros; de anunciar en mitad del salón de plenos que la ciudad albergaría la Agencia Valenciana de Protección del Territorio; o que su Conselleria de Sanidad apoyará la creación de un Instituto de Neurodesarrollo con la Fundación Salud Infantil. Pero nada de todo ello fue suficiente.

El motivo de que se acordara probablemente de Aristóteles no fue otro que responder a la pregunta de un periodista: ¿Cuándo pagará la Generalitat los 48 millones que él se comprometió a cuenta de los terrenos de la UMH de Elche que fueron financiados por el Ayuntamiento? La contestación no era fácil y Puig quizá en ese momento no estuvo en consonancia porque no tenía respuesta. Eso... a él, que ha sido el primer y único presidente que ha reconocido que aquellos terrenos tendrían que haber sido sufragados por la Generalitat, no por los ilicitanos. Declaración que hizo en abril de 2016 y que refrendó dos años más tarde, en junio de 2018, cuando le puso cifra a esa deuda: 48 millones de euros, en un acto en el hotel Huerto del Cura en el que dijo que el primer proyecto que con ese dinero se iba a acometer era un Centro de Diseño y Moda que se ubicaría en las antiguas instalaciones de Correos, con 8 millones de euros de presupuesto. El mismo ni es una realidad ni se sabe en qué acabará pues se hizo cargo de la idea la Conselleria de Innovación, que decidió darle más usos, lo que ha puesto de uñas a un sector del empresariado, pues propuso su titular, la ilicitana Carolina Pascual, abrirlo a otros sectores productivos, incluso de la comarca, lo que aún parece que lo convierta más en una entelequia porque, a día de hoy, lo único que se sabe es que el inmueble sigue durmiendo el sueño de los justos.

Y Puig contestó esto al periodista: «Estamos trabajando desde el principio en buscar fórmulas de compensación, de forma coordinada. Tomamos una decisión, que es la inversión en Correos y el Centro de Diseño y de otras que se están realizando», de las que a día de hoy no se ha informado ni se conocen. El presidente prosiguió: «Hay una voluntad de compensación, esa voluntad existe y, mientras tanto, estamos trabajando con una inversión de 40 millones en el Plan Edificant -que nada tiene que ver con dicha promesa porque es un plan para toda la comunidad educativa valenciana- y con la inversión en el ámbito sanitario», que tampoco se puede meter en el paquete de esta deuda histórica. Y continuó: «Vamos a acelerar el centro de salud Altabix 2», del que a día de hoy solo está previsto el proyecto y que tampoco podría verse como una inversión de la deuda, ¿o sí?.

Y Puig concluyó su respuesta con estas palabras: «Desde luego este es el planteamiento: ir avanzando y contextualizar lo que fue una inversión importante por parte del Ayuntamiento pensando que era importante una Universidad para Elche y que se esté consolidando año a año como una de las grandes del sistema público».

Ayer, al concluir la visita de Puig a Elche, el PP salió a pedir realidades y no más promesas para la ciudad, asegurando que para nada se cree lo que había venido a anunciar el presidente valenciano.