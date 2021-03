El Ayuntamiento de Elche tiene a 250 interinos ocupando una plaza más tiempo del que permite la ley

Interinos del Ayuntamiento de Elche han empezado a revolverse contra el abuso de la temporalidad en la Administración y han convocado una protesta el próximo 10 de marzo (en la Plaza del Congreso Eucarístico, de 18 a 19 horas) para reclamar que se conviertan en fijos los puestos provisionales que exceden la ley. Sindicatos consultados por este periódico cifran en alrededor de 250 los funcionarios eventuales que trabajan con cargo a una plaza en el Consistorio ilicitano durante más de tres años ocupando su puesto, el tiempo máximo permitido.

De hecho, lamentan que hay interinos que llevan dos décadas en esta situación incluso llegando al punto de jubilarse siendo interinos y sin haber conseguido ser fijos en toda su trayectoria en el Ayuntamiento. El problema aquí es que aunque cobren lo mismo que un funcionario fijo, tienen la incertidumbre de que algún día pueden perder su plaza, lo que les genera indefensión, lamentan. Una situación que no es nueva y que los distintos equipos de gobierno locales han ido consintiendo o han tenido que aceptar, entre otras cosas, por la directriz estatal de no sacar nuevas oposiciones para acatar la ley de estabilidad presupuestaria.

Ante esta dificultad que se extiende a nivel nacional, la plataforma de empleados públicos en fraude de ley de la Comunidad Valenciana ha organizado concentraciones en Elche, Valencia y Castellón para que el Ayuntamiento acate la sentencia del Tribunal de Justicia europeo y reviertan estos incumplimientos. También mostrarán su rechazo contra la nueva ley autonómica de la Generalitat Valenciana por considerar que no es acorde a la directiva europea y reclamarán al Gobierno central legislación para resolver el eterno conflicto.

La solución a este conflicto enquistado pasa, según Enrique Vicedo, portavoz local y provincial de la plataforma de afectados, por paralizar las ofertas públicas de empleo que vayan a estar ocupadas por temporales. A partir de ahí, reclaman que se arbitren medidas para que los empleados temporales tengan la opción de ser fijos y que haya concursos de méritos restringidos a estas plazas.

«No estamos pidiendo nada extraordinario, sino que se cumpla con la ley, nosotros ya hemos accedido a una función pública cumpliendo unos requisitos y ya somos funcionarios», señaló el portavoz de los afectados. Lo que no quieren es una indemnización para los afectados, una de las alternativas que propone la directriz europea.

Una de las particularidades que se ha producido en Elche, según la plataforma, es que el Ayuntamiento «ha sacado ofertas públicas de empleo y las plazas ya estaban ocupadas en situaciones de abuso, por lo que hay veces que para un mismo puesto concurren dos personas». Sindicatos consultados por este diario también consideran que la raíz del conflicto que sufren los interinos es que durante un tiempo en el Ayuntamiento no hubo el interés suficiente como para sacar nuevas oposiciones.

Resolución municipal

Precisamente, en el último lustro, el equipo de gobierno actual ha venido anunciado la mayor oferta pública de empleo de la década, pero esto no ha servido para resolver el problema de la temporalidad. De hecho, el concejal de Recursos Humanos, Ramón Abad, ya vaticina que este problema «no va a tener una solución fácil si no hay una herramienta legal a nivel nacional. Europa ha dicho que en España no se están haciendo las cosas bien en este sentido». Según el edil del área, que asegura haberse reunido con las plataformas de interinos y sindicatos para tratar esta preocupación, la única herramienta que por ahora puede poner a disposición el Consistorio es la estabilización de puestos.

Para este año, Recursos Humanos tiene previsto sacar siete procesos que afectan a 25 plazas y que son de acceso libre. Esto significa que puede presentarse cualquier ciudadano, aunque los méritos por años trabajados suponen el 40% de la puntuación, por lo que los interinos tienen ventaja. Eso sí, tal y como está la ley planteada, un trabajador público de Madrid también podría acceder a este concurso.

«Sabemos que estos procesos son lentos, pero desde el Ayuntamiento no podemos hacer más para sacar plazas sin saltarnos la ley, para los próximos ejercicios habrá más», aseguró Ramón Abad. Por ahora, a parte de esas soluciones que hay sobre la mesa, el pleno de Elche aprobó por unanimidad una moción para contar con un plan estratégico con el que acabar con la interinidad de la plantilla municipal, que podría afectar al 30% de la plantilla del Ayuntamiento. «Voluntad hay entre todos los políticos para resolver el conflicto», apuntó el edil de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Elche.

Más de 800.000 eventuales públicos en toda España

La plataforma de empleados públicos en fraude de ley de la Comunidad Valenciana cifra en 800.000 trabajadores los que se encuentran en situación de temporalidad en las administraciones locales de todo el país. «Temporales públicos están en grave riesgo de desempleo como consecuencia de los «falsos» procesos de estabilización firmados en 2017 por el exministro señor Montoro y los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT y CSIF), también conocido como el acuerdazo», lamentaron desde el colectivo que ha convocado la protesta del día 10 de marzo.