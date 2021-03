La Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Elche, Eva María Crisol, ha indicado hoy en un comunicado que el gobierno bipartito “ha vuelto a demostrar sus maneras de gobernar, la que viene implementando en Elche los últimos seis años, con puño de hierro y sin escuchar ni contar con nadie, mucho menos con la oposición”.

Las palabras de Crisol llegan tras el proceso de inicio de cubrición de los restos ubicados junto al Mercado Central. “Es sorprendente que en pocos días se haya pasado de una negativa tajante por parte de la Consellería, a una autorización urgente y con prisas, que ha sorprendido a los propios placeras y de la que, como viene siendo costumbre, no fuimos informados los partidos de la oposición”.

“La conducta de PSOE y Compromís, en su bipartito de la opacidad, hace que, por ejemplo, no se esté llevando a cabo ninguna reunión de la Comisión aprobada para el seguimiento de los asuntos relacionados con el mercado central, que fue una propuestas de Cs y que sólo les sirvió para la tradicional fotografía, que tanto les gusta, mostrando presunta transparencia respecto a un tema vital para la zona centro de Elche y el municipio en su conjunto”, ha expresado Eva Crisol. “Este comportamiento es el habitual, no convocar la comisión pertinente para dar explicaciones, o al menos dar cuenta, sobre los procesos llevados a cabo, es estilo de PSOE y Compromís per Elx".

Sorpresa entre los placeros

Eva Crisol ha denunciado que la sorpresa por el inicio de las acciones en torno al Mercado Central no ha sido sólo para la oposición. “Muchos placeros nos han comunicado indignados que en ningún momento se les informó del inicio del proceso de cubrición de los restos junto al mercado, demostrando que en ningún momento están pensando en ellos, que son las víctimas directas de la guerra ideológica que PSOE y Compromís han desatado sobre una obra que ha pasado de ser un proyecto ideado para reactivar la zona, a un agujero negro que está hundiendo el centro de Elche y docenas de familias que dependen directa o indirectamente de la actividad en la zona”, ha sentenciado la portavoz naranja.