Elche acepta el cambio de 25 vehículos que fueron ofertados en el contrato de basuras

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Elche aceptó cambiar 25 de los 180 nuevos vehículos que presentó en su oferta la Unión Temporal de Empresas (UTE) FCC-Urbaser y que le sirvieron como un motivo añadido para lograr adjudicarse, con la mejor puntuación, el contrato por diez años, con una factura anual de 28,1 millones de euros al año que irá incrementándose; de hecho, a partir del quinto, con la llegada del contenedor de orgánico, superará los 30 millones de euros anuales. En estos momentos, el servicio cuesta a las arcas públicas alrededor de 22,5 millones de euros y este aumento de costes en 5,6 millones de euros (un 26% el primer año) obliga al ejecutivo local a ser muy escrupuloso con el servicio que le prestará la nueva empresa, aunque uno de los socios de la misma sea el actual adjudicatario: Urbaser.

El cambio de modelos de la maquinaria por otros superiores, porque los que se ofertaron han quedado descatalogados o la imposibilidad de cumplir con los plazos de entrega previstos, pese a que desde el 1 de julio de 2020 es público que esta UTE había sido la ganadora del concurso más importante de la historia ciudad, fueron los argumentos esgrimidos por FCC-Urbaser para pedir el cambio y que han sido aceptados, aunque no para todos los casos pues se rechazó para otras nueve máquinas tras escuchar en la Comisión de Seguimiento del Contrato la opinión del ingeniero jefe del área de Mantenimiento y del interventor municipal.

El portavoz municipal y edil de Limpieza, Héctor Díez, matizó que los pliegos de condiciones que rigen el procedimiento de contratación establecían tipos de maquinarias, pero no marcas específicas para defender este cambio que afecta al 13% de la flota y añadió que no va a suponer un mayor desembolso, sencillamente son otros aparatos con características al menos similares cuando no superiores. La maquinaria que se cambiará son diez barredoras de dos metros cúbicos con tercer cepillo, diez barredoras de aspiración de cinco metros cúbicos, cuatro vehículos con hidrolimpiador, lanza a presión y semiremolque, así como un hidrolimpiador con cesta y agua caliente.

9 MILLONES. Precio de la recogida de basura en Elche Los ilicitanos pagan una tasa de basura que suma 9 millones de euros y que cubre el coste de este servicio.



Por contra, se desestimó en la misma junta de gobierno el cambio para otras nueva máquinas. Se trataba de cuatro unidades baldeadoras de dos metros cúbicos sobre las cuales la UTE argumentaba la sustitución «por incumplimientos parciales del plazo de entrega», algo que no se ha admitido porque la junta de gobierno entiende que «el cambio por el retraso parcial de unas semanas no lo justifica». Lo mismo ha ocurrido con un remolque de 15.000 kilos de dos ejes cuando se había ofertado uno de un solo eje, que será el que tenga que poner la empresa. Y, por último, también se rechaza el cambio de marca en la compra de otros cuatro vehículos de baldeo, «ya que el retraso en el plazo de entrega no afecta a la puesta en marcha del servicio», explicó Díez.

327 MILLONES. Nuevo contrato A partir del 1 de mayo entra en vigor el nuevo contrato de limpieza y recogida de basura que comienza en una cantidad de 28,1 millones. El contrato asciende a 327 millones de euros.

El edil recordó que aceptar este cambio de maquinaria se realiza «en aras a que el servicio se ponga en marcha en mayo y, desde luego, en ningún caso afecta al canon de la concesión. Además, creemos que estos cambios están justificados ante los retrasos en los plazos de entrega y ante la aparición de nuevos modelos, algo razonable ya que desde que la UTE preparó la oferta hasta que se ha cerrado el contrato ha pasado un plazo de tiempo muy amplios».

El aumento del coste del servicio no va a tener repercusión por ahora en los ilicitanos aunque es evidente que aumenta el gasto de una forma muy considerable. El contrato es tan complejo que el edil no pudo precisar cuánto se pagará cada mes porque, aunque la cantidad inicial sería de 28,1 millones anuales, habrá que tener en cuenta qué es lo que se certifica que ha comenzado a trabajar y qué no para solo ir pagando por lo que se recibe. Es decir, si las máquinas que la junta de gobierno ha rechazado cambiar no llegan a tiempo, como parece que será, eso tendrá que detraerse del pago del primer mes. Y hay que tener en cuenta que durante los primeros seis meses el único servicio que se estrenará será el de la limpieza porque el de la recogida llegará posteriormente, supuestamente gestionado por la misma empresa que lo hace ahora: Urbaser. En cualquier caso, en mayo los ilicitanos deben ver el barrio en las calles los siete días de la semana, con una maquinaria más moderna y más efectiva pero, realmente, hasta prácticamente 2022 no tendrá la UTE toda la responsabilidad del servicio, y aún faltará el quinto contenedor que, de cumplirse los plazos, empezaría a verse en grandes superficies o mercados a partir de 2026.

