El grupo municipal de Compromís per Elx ha llevado al debate del pleno ordinario del mes de abril una moción para la defensa de los derechos hídricos de la provincia de Alicante y del Camp d’Elx. En definitiva se trata de una moción para exigir al Ministerio de Transición Ecológica diálogo, colaboración y que no tome medidas unilaterales que afectan a los intereses del abastecimiento de agua potable y del regadío de la provincia de Alicante y de las tres comunidades autónomas que se nutren de este trasvase.

"La moción de Compromís per Elx ha sido aprobada por unanimidad, pero no ha podido convertirse en declaración institucional por el intento de chantaje del PP y de su portavoz, Pablo Ruz, quien ha condicionado hacer la declaración institucional unitaria a poder intervenir en el pleno. Lamentamos que cuestiones como éstas, que no deberían tener ninguna discrepancia, el PP, pensando en un protagonismo absurdo, haya decidido poner condicionantes inaceptables", ha manifestado el portavoz adjunto del grupo municipal de Compromís y concejal de Desarrollo Rural, Felip Sànchez.

"El trasvase está el peligro para las decisiones que se están tomando desde el Ministerio de Transición Ecológica y nosotros lo que estamos haciendo aquí es defender un recurso que es imprescindible para el Camp d’Elx y necesario también para el mantenimiento del medio ambiente en nuestro municipio, de la capa vegetal y de la actividad agrícola. Con la moción pretendemos conseguir ese diálogo necesario y el acuerdo imprescindible del Ministerio con la Conselleria de Agricultura, que está defendiendo nuestros intereses desde el Consell para garantizar nuestros derechos hídricos y nuestro futuro", ha concluido Sánchez.