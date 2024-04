Unión política en Elche para exigir un tren de Cercanías moderno y urgente

Todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Elche, incluidos PSOE y Compromís, han apoyado una moción del PP para reivindicar ante el Gobierno central de forma enérgica más dinamismo y agilidad en cuanto a la variante de Torrellano y, por tanto, en la modernización de la línea de Cercanías entre Murcia y Alicante, con parada en Elche, Torrellano y, en un futuro, en el aeropuerto de Alicante, algo que se vaticina no obstante que no será una realidad antes de una década.

El pleno de este lunes en Elche aprobaba así por unanimidad la moción popular relativa a las conexiones ferroviarias del municipio y de paso daba alas al Ejecutivo ilicitano, compuesto por PP y Vox, para culpar por enésima vez al Gobierno de España de no hacer nada para solucionar una cuestión histórica y de ningunear a los ilicitanos.

Tres peticiones

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, daba a conocer que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, llevaba ignoradas hasta la fecha tres peticiones de reunión para abordar, entre otras cuestiones, la necesidad de que se agilice la variante de Torrellano, es decir, la línea de Cercanías entre Alicante y Murcia y que algún día conectará con el aeropuerto.

Pablo Ruz, alcalde de Elche, en el pleno de este lunes / Áxel Álvarez

Ruz defendía que en 2016 el entonces Gobierno del PP promovió un plan de Cercanías que incluía esta línea y que cuando entró el PSOE lo descartó. "Llevamos cinco años hablando esto", decía el alcalde, mientras que la edil de Compromís Esther Díez, aseguraría posteriormente que en realidad de esto se lleva hablando incluso antes de que ella naciera.

Silencio

El caso es que el alcalde quiso poner mucho foco también en el ministro, al señalar que si Puente, tras tres peticiones, no le recibe ni contesta, esto es desprecio, también al pueblo de Elche, además de silencio y ambigüedad.

Los populares, que no quieren ni oír de una actuación provisional de electrificación mientras se concreta cómo serán las obras de la variante, reclamaban así en este pleno "urgentemente una acción y una inversión".

Desde el PSOE, Héctor Díez, quien intentó que se aceptara, sin éxito, una enmienda de adición para electrificar y ampliar al ancho europeo de esta vía a su paso por Elche, recordaba que sí se están haciendo cosas por parte del Gobierno de Pedro Sánchez desde enero de 2023, cuando se anunció que arrancan los trabajos de licitación del estudio, o cuando en 2024 se dio a conocer que se contaría con fondos europeos.

Ganar poco tiempo

"Teniendo en cuenta la envergadura y los plazos, declarar este proyecto de urgencia no va a suponer recortar mucho tiempo. A veces ir despacio es ir deprisa", reflexionaba el portavoz municipal socialista.

"Una cosa es cooperar y otra hacer seguidismo, y a Alicante le interesa quitar las vías de San Gabriel y conectar con el aeropuerto, y el PSOE se teme que se desconecte a Torrellano y a Elche y solo quede el AVE y utilizar el ramal de Monforte para ir a Alicante y al aeropuerto", manifestaba también Héctor Díez, justificando así lo oportuno de su enmienda de adición a la moción del PP.

Compromís revelaba en cualquier caso que apoyaría al PP en esta moción porque para esta formación siempre ha sido una prioridad, también por su estrategia de descarbonización, al tiempo que daba un tirón de orejas a los dos partidos mayoritarios por tener olvidada una reivindicación fundamental para la provincia.

Esther Díez pedía así unidad para tener más fuerza ante una "necesidad objetiva" e incluso solicitaba que se acudiera a la reunión de Madrid, si al final se consigue que el ministro reciba al alcalde de Elche, también con el resto de portavoces municipales.

"Impacto devastador"

Por su parte, Vox arremetió contra las "mentiras y menosprecio del Gobierno central", recalcaba que la provincia "ha sido ignorada en la agenda" y llegaba a hablar de "impacto devastador" para los ciudadanos, la economía y el crecimiento empresarial y turístico de la provincia.

El portavoz municipal socialista Héctor Díez / Áxel Álvarez

En su segundo turno de intervención, el alcalde explicaba a Héctor Díez que no era de recibo que no se hubiera informado el pasado año, ni siquiera al alcalde que era del mismo partido político que en Madrid, de cuáles son los planes, del trazado y de las características de este proyecto ferroviario. "Eso supone el ninguneo de su propio partido", apuntaba dirigiéndose a las filas socialistas.

Visita

"Ahora pretendemos que nos reciba el señor Puente. Desprecio, no hay otra calificación. No a mí, a toda una ciudad de 240.000 habitantes. Queremos ir a Madrid con nuestros técnicos, con los concejales, para poder plantear, proponer, conocer y exigir", insistía el primer edil.

Y también en contestación a los socialistas, Ruz defendía: "Ni Elche ni Alicante tienen un conflicto. Ambos exigimos la conexión con el aeropuerto con Alicante, Elche y Murcia por la estación del AVE".

Compromís lamentaba entonces que no se pueda prescindir nunca de una visión partidista en cuanto a una infraestructura prioritaria. Reconocía también que los trámites van muy lentos, pero que no era cierto que no se haya hecho nada desde el Gobierno socialista. "Elche tiene que tener garantizado ese servicio de Cercanías o se quedará sin ese servicio", apuntaba Esther Díez.

Por su parte, Héctor Díez dejaba claro desde el principio que votarían a favor de la propuesta del PP, de esa reivindicación de infraestructuras modernas para Elche porque "es una prioridad".