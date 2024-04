El PP acusa a Compromís de embarrar el pleno al recuperar el escándalo de Semana Santa de Elche

La polémica de la pasada Semana Santa en Elche, que adquirió dimensión nacional y que tuvo como protagonista al ya dimitido concejal popular José Navarro, hacía acto de aparición en el pleno de este lunes de la mano de Compromís. Todo ello mediante una interpelación, la primera tras aprobarse el nuevo Reglamento Orgánico Municipal (ROM), al propio alcalde, Pablo Ruz, quien, no obstante, no se dio por aludido y en lugar de responder él (algo que luego le reprocharía sobre todo el PSOE y también Compromís) sí lo hizo el nuevo portavoz municipal Juan de Dios Navarro, en sustitución precisamente del propio José Navarro. Mientras la única concejala de Compromís, Esther Díez, aseguraba que trayendo este asunto a la sesión plenaria no buscaba hacer más daño y sí que se reflexionara sobre cómo se gestionó la crisis para que Elche no vuelva a sufrir un daño reputacional en su imagen, el PP, que defendió los "valores" de su antiguo compañero, sí lo interpretó así, además de señalar que haciendo esto se estaba dañando a su familia y se ahondaba en el "barro".

El caso es que Esther Díez volvía a revolver en un tema que ha supuesto hasta el momento la crisis más grave por la que ha pasado el actual equipo de gobierno y que, a juicio de mucho,s ha ocasionado una "grave crisis de reputación" para Elche, en palabras de la propia concejala, quien considera que la gestión de esta situación no ha sido ni de lejos la mejor, por lo que instaba a aplicar estándares éticos claros de cara a posibles problemas similares en el futuro.

La culpa, de los otros

"Este escándalo adquirió mayor dimensión indicando que la culpa era de la oposición y los medios, que era una cuestión privada y personal e indicando que no tenía necesidad de dimitir", le espetaba Esther Díez al alcalde.

La de Compromís acusó al alcalde de mirar a otro lado en este escándalo, por lo que le invitaba a asumir sus errores y a comprometerse a abrazar la "ejemplaridad".

Juan de Dios Navarro, nuevo portavoz municipal del PP / Áxel Álvarez

Esther Díez recordó que José Navarro renunció el día 2 de abril como cofrade y que el alcalde conocía los hechos desde el 25 de marzo, con lo que pretendía demostrar así las "incoherencias del alcalde" que, "conocedor de lo sucedido, no ha actuado para evitar el daño a la imagen del municipio".

"No es sostenible mezclar fe y Ayuntamiento", agregó Díez, quien quiso dejar claro que su interpelación no buscaba hacer daño. "Lamento lo que han pasado a nivel personal", manifestaba, al tiempo que insistía en que el equipo de gobierno observara en qué se había fallado para que no se vuelva a repetir e indicando que la ciudadanía necesitaba ejemplaridad y coherencia.

"Destruir la figura de una buena persona"

La interpelación la respondía a renglón seguido el nuevo portavoz municipal Juan de Dios Navarro, quien directamente le reprochaba que se buscara "estigmatizar, destruir la figura de una buena persona. Es cierto que cometió un error. Lo reconocíó y pidió disculpas. Pero lo que ustedes querían era sangre, barro".

Por establecer paralelismo, el popular hacía alusión a que hay gente que está imputada, pero que Navarro nunca lo ha estado y que lo que se generó fue "solo un rumor".

Y que pese a ello, continuaba el concejal del PP, "se ha visto sometido al escarnio total. Dimitió para proteger a su familia, para que no se le siguiera arrastrando como usted hace aquí".

Y proseguía Navarro, señalando a Esther Díez, que lo que se buscaba en definitiva con este asunto era "estirar el chicle" y no pasar página. "Usted lo que quiere es seguir dañando a una persona que ya no está. Cada uno se retrata con sus actos. Pensaba que iba a retirar esta interpelación. Lo único que le interesa a usted es barro, intentar dañar a una persona que hace dos semanas ya no está. No vamos a estar para destruir a personas y a un equipo por una situación que está al margen de esto. Podíamos haberla inadmitido (la interpelación), pero no queremos que nunca diga que no le hemos dejado intervenir, como cuando ustedes hacían con nuestras mociones de urgencia".

En su réplica, Esther Díez criticó en primer lugar que el alcalde hubiera decidido esconderse en Navarro pese a que la interpelación llevaba nombre y apellidos. Este caso, dijo Díez, ha preocupado a los ciudadano no solo por "elementos especialmente jugosos", y que pese a ello el PP había optado por "una huida hacia adelante como siguen alimentando en lugar de aplicar humildad y coherencia".

Insultos

"La ciudadanía demandaba explicaciones, esperaba que actuara con ejemplaridad. Lamento que no sean capaces de rectificar de esta lamentable crisis de gestión reputacional", finalizaba Esther Díez su intervención para, seguidamente, denunciar haber recibido fuera de micro insultos en el salón de plenos tras su alocución.

Finalmente, Juan de Dios Navarro quiso ensalzar la figura de su excompañero al enumerar algunos de sus logros durante el tiempo que estuvo de concejal, puesto que hubo diálogo social con sindicatos, puesta en marcha de procesos de estabilización, "dotar de personal a todas las áreas, trabajar con la Policía Local, diálogo con los clubes deportivos, renovación de instalaciones deportivas...", para agregar finalmente: "Usted lo que quiere es barro, barro, barro. Si de verdad le importa la imagen de este Ayuntamiento ¿qué hace trayendo este tema? El señor Navarro tiene valores y dimitió por respeto a su familia. Cuando usted sigue hablando del tema sigue atacando a su familia".