El alcalde de Elche asegura que hay una partida "genérica" para rehabilitar el antiguo convento de las Clarisas

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, salía al paso esta mañana de las críticas vertidas por el PSOE en torno al edificio del antiguo convento de las Clarisas. Los socialistas acusaban al gobierno municipal de eliminar una partida de 300.000 euros para reparar el inmueble. Ruz es tajante: "Hay que estudiarse mejor los temas, porque existe una partida genérica o general para proyectos y el cargo de esta iniciativa que vamos a asumir nosotros para que el Consell después la ejecute se va a consignar a la partida de proyectos genérica que ha puesto en marcha el equipo de gobierno".

El regidor lanzaba un dardo a sus oponentes: "Yo le pido al PSOE, que tiene a ocho personas dedicadas a la labor de oposición, que al menos fiscalicen con veracidad y que no se inventen las cosas. Y si no las encuentran, que nos pregunten y con gusto les informaremos".

Patio de los naranjos del convento de las Clarisas en Elche / ANTONIO AMORÓS

Compromiso

El alcalde repetía que "el compromiso con el Consell es que nosotros ponemos en marcha el proyecto, es decir que lo redactamos a instancias del Ayuntamiento, y el Consell, con ese objetivo que es la instalación de la sede permanente del Museo de Arte Contemporanéo de la Generalitat, será quien ejecute progresivamente las obras. Pero la redacción la asume el Ayuntamiento con cargo a la partida general de proyectos".

Ruz recordaba que "este verano abrimos el patio posterior. Allí estuvo la directora general de Patrimonio y tuvimos una reunión con ella de más de dos horas y media hablando de proyectos culturales en la ciudad. La disposición del Consell es absoluta a este respecto. De hecho hablamos de las colecciones, de cuántas obras hay, de qué capacidad debe tener la sala principal... Y esto lo sabe el PSOE".

A su vez, el alcalde informaba de que "ayer tuvimos una reunión muy intensa -con la misma interlocutora- en la que hablamos de todos los proyectos en los que Dirección General de Patrimonio está implicada en Elche, desde La Festa a la situación de Santa María, pasando por el Palmeral, reforma de la ley del Misteri y de las Clarisas. La colaboración es absoluta".

Imagen de archivo de la fachada lateral del convento de las Clarisas en Elche / ANTONIO AMORÓS

Estado del inmueble

Sobre la situación del edificio, el alcalde asegura "en Clarisas no hay grandes partes deterioradas. El proyecto de Clarisas es de puesta en valor y de recuperación de bóvedas altas. El valor arquitectónico de las celdas de la parte posterior es muy bajo porque son de los años 40. Clarisas no tiene ningún problema estructural, como tampoco lo tiene la Calahorra. Lo que sí tiene es una necesidad de intervención pero no hay problemas graves como fisuras o goteras. De hecho, la última actuación se hizo en el año 2014, gobernando el PP. Desde entonces sólo una intervención, este año para habilitar el patio posterior de los naranjos. Está en buen estado. El edificio se está utilizando como espacio cultural. Hay un compromiso del Consell y del Ayuntamiento por la rehabilitación completa del inmueble, que otros querían convertir en un hotel".

Palacio de Congresos

Peguntado por la situación del palacio de congresos de Elche, Ruz afirmaba que "por responsabilidad del anterior gobierno llevamos ocho meses y medio de retraso. En base a ese tiempo, Diputación ya ha firmado el protocolo en febrero, ya ha pasado por junta de gobierno de Diputación, están la tramitación y los cauces para la consignación del proyecto y, por tanto, del concurso internacional... Pero este retraso, responsabilidad de la anterior gestión, evidentemente ha lastrado un proyecto que ya debería estar en marcha". Preguntado por fechas concretas el alcalde reconocía que "no hay fechas pero..., próximamente".