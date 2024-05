Artistas amagan con llevarse sus obras del Museo de Arte Contemporáneo de Elche tras casi cinco años cerrado

La concejala de Cultura, Irene Ruiz, se comprometió en una reciente reunión con artistas ilicitanos a darles puntual explicación y por escrito de la situación de cierre del Museo de Arte Contemporáneo de Elche (MACE) y de los motivos por los cuales no puede dar una fecha para su reapertura cuando va camino de cumplirse cinco años (el próximo mes de septiembre) en las instalaciones ubicadas en el edificio del antiguo Ayuntamiento del Raval que tiene la consideración además de protegido. No fue un encuentro tenso porque los artistas se sintieron agradecidos pues era la primera vez que se les citaba para aclarar qué pasa en la instalación museográfica.

Ahora bien, algunos advirtieron a la edil que de seguir esta situación por mucho más tiempo, independientemente de que se les garantice que las obras están a buen recaudo de sufrir cualquier daño o desperfecto, podrían reclamarla su devolución ante el poco interés mostrado para ponerlas en valor y eso podría tener un «efecto dominó». Lo dijeron con conocimiento de causa porque desde que la DANA de 2019 fuera la excusa perfecta para cerrar las instalaciones, siendo concejala Marga Antón, por los problemas de humedades y de filtraciones que generaron las inundaciones, nada han sabido con carácter oficial sobre qué pasa. Como el actual equipo de gobierno no sabe cuándo podrá revertir la actual situación, el compromiso que adquirió la responsable fue el mantenerles puntualmente informados y por escrito, según asistentes a la misma y corroboró la edil.

Informe técnico

Fue un informe de un técnico de primer nivel de la propia área de Cultura del Ayuntamiento a la Conselleria de Cultura lo que provocó el cierre no de esta instalación. El responsable se lavaba las manos de cualquier responsabilidad que pudiera tener y aseguró que previamente se había dado cuenta de la situación a los responsables municipales antes de elevar el escrito a la administración valenciana.

Aseguraba que no había garantías técnicas de que se pudieran conservar las obras en un museo que hacía aguas, con problemas de filtraciones y humedades, con salas que no guardan una temperatura constante, lo que a la larga influye en las propias pinturas, también hablaba de la situación de las ventanas y de cómo influía el sol o la luz en las obras, lo que debía de resolverse antes de la reapertura.

A todo ello Cultura le dio la razón. Algunos problemas, como la climatización, se intentaron resolver pero la máquina no tiene la capacidad para mantener todas las salas a temperatura constante. Es más, hasta los propios vecinos denunciaron el excesivo ruido de estas. Un problema detrás de otro. Todo ello ha llevado a un callejón sin salida y al cual en el pasado mandato no se le dio respuesta. En los once meses del actual gobierno esta situación se ha intentado reconducir. Así, el pasado diciembre abrió la sala de exposiciones de la plaza de San Juan, que también llevaba años cerrada y la reunión con los artistas con obra en el MACE o los herederos es una buena prueba de las buenas intenciones.

Grup d'Elx

El MACE puede parecer un museo menor si no se tiene en cuenta que forma parte de la historia artística de la ciudad desde hace ya cinco décadas. De ahí que fuera instalado en uno de los edificios más antiguos de la ciudad, que fue el Ayuntamiento del Raval, un inmueble que data en sus orígenes del siglo XVII. En 1980 y siendo alcalde Ramón Pastor, fruto del empuje del colectivo artístico Grup d’Elx, nacido a mediados de los 60 y que tuvo entre sus representantes a Albert Agulló, Sixto Marco, Toni Coll o Juan Ramón García Castejón, que a su vez fueron pieza clave en la fase de formación otros artistas ilicitanos, como Tomás Almela, Pola Lledó, Galiana, Sanjuán, Andreu Castillejos y Casto Mendiola, se convenció por primera vez a un regidor para generar un espacio común donde compartir el arte. Es por ello que se nutrió de trabajos de estos artistas sin contraprestación alguna.

"Perdonen las molestias"

La mayoría de ellos sigue teniendo alguna de sus obras allí aunque ya han fallecido, ya bien porque fueron cuadros cedidos, que han servido para engrosar los fondos artísticos, o bien donados a la ciudad para este fin y no otro. Ahora son sus descendientes, así como otros artistas que también han legado sus obras, los que tienen que ser garantes de que se haga un buen uso de la donación. Mientras tanto, si uno entra a la web municipal el MACE ha abierto hoy a las diez de la mañana y cerrará a las 14 horas y también pasará lo mismo esta tarde, pero si acude allí a verlo se topará con un cartel que dice: «Este museo permanece cerrado por obras de mantenimiento. Perdonen las molestias».

