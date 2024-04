El Obispado descarta abrir expediente contra el concejal del PP porque ya no es cofrade

La Diócesis de Orihuela-Alicante descarta que se pueda abrir un expediente contra el concejal de Deportes de Elche, José Navarro, por haber entrado bebido en la iglesia de El Salvador en calidad de cofrade y supuestamente haber mantenido relaciones sexuales debajo de uno de los tronos en plena Semana Santa, hechos que él niega la mayor.

Nada que añadir

Desde el Obispado indican a este diario que no tienen nada que añadir de forma pública contra la persona "a la que se atribyen diiversos comportamientos" porque el ilicitano ya no pertenece a la hermandad al haberse dado de baja voluntaria. Confirman desde la Diócesis que no tenían conocimiento de estos hechos y que se han enterado por los medios y las propias declaraciones del concejal esta mañana en el Ayuntamiento.

Sin conocimiento

El vicario episcopal, Lucas Galvañ, indica igualmente a este diario que tampoco tenía conocimiento de esta situación y que el edil, al no encontrarse ya canónicamente dentro de la entidad "no podemos saber más de lo que se ha dicho".

Virgen de la Victoria dentro de la iglesia de El Salvador al suspenderse la procesión del pasado Lunes Santo en Elche / Áxel Álvarez

Desde la parroquia de El Salvador, donde supuestamente ocurrieron los hechos descritos por cofrades, no han querido hacer ninguna manifestación pública a pesar de que el propio José Navarro ha confirmado que pudo hablar con el párroco y que lo perdonó por entrar bebido al templo