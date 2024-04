Vox, al margen de la polémica con el edil José Navarro: "Somos católicos y no hablamos de la vida de los demás"

"No tenemos información y no hablamos de lo que no sabemos, no nos parece ético". La portavoz de Vox y socia de gobierno en Elche, Aurora Rodil, se mantiene al margen de la polémica surgida después de las acusaciones contra el concejal José Navarro, del PP, de haber entrado en la parroquia de El Salvador en estado ebrio y haber mantenido relaciones sexuales debajo de uno de los tronos de la Semana Santa el Viernes de Dolores.

Después de que el propio concejal haya admitido el error de entrar bebido en la iglesia, y negar tajantemente que tuviera sexo en el templo sagrado debajo de la imagen del Cristo de La Columna, Rodil indica a INFORMACIÓN que en Vox "somos católicos y no hablamos de los demás" a preguntas de este diario sobre los hechos.

Aurora Rodil junto al alcalde, Pablo Ruz, en una reciente procesión de Semana Santa en Elche / Áxel Álvarez

Sin información

Cuestionada sobre si en el grupo municipal han mantenido alguna reunión para tratar el asunto, desde la formación de los de Abascal se limitan a decir que no tienen información, por lo que se descarta que, al menos por ahora, los socios de gobierno le pidan explicaciones al concejal que centra el debate, quien, además, ha manifestado públicamente que ha pedido disculpas por la situación tanto al párroco de El Salvador como a sus compañeros de partido, entre ellos al alcalde, Pablo Ruz.

Versiones

A partir del escándalo, que ha trascendido en varios medios nacionales, han circulado varias versiones que van desde los toques de atención contra el concejal, peticiones de dimisión o expedientes por parte de la hermandad de la Flagelación y Gloria, aunque el propio colectivo cofrade negaba esta mañana que se haya iniciado ningún procedimiento contra José Navarro, que además ha pedido la baja voluntaria por el daño que haya podido ocasionar, señaló.