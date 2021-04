Ximo Puig en Elche y Crevillent: "Si no hay diálogo con el trasvase iremos a soluciones jurídicas"

En sus declaraciones ha añadido que "esto (el mantenimiento del trasvase) es una ambición colectiva en defensa de un instrumento esencial en el desarrollo de la Comunidad, porque se trata de la Vega Baja y del Campo de Elche". Para Puig, el trabajo durante años de pervivencia de esta infraestructura hídrica "ha servido para que seamos una parte fundamental de la huerta de Europa. Aquí se producen productos de altísima calidad y necesitamos un pilar estratégico agroalimentario permanente en Europa". Sobre toda la polémica que se ha suscitado ha añadido: "Hay que racionalizar esta cuestión, no llevar el debate a las vísceras sino a la realidad de lo que es un hecho. No es una cuestión identitaria, es garantizar que esta realidad persista. Hay que hacer un debate de carácter racional, sin circunstancias supremacistas sobre nadie, conciliar intereses y, si se tira el trabajo por la borda después de tantos años, no se conseguirá. Es necesario consolidar el trasvase y cualquier cambio de reglas, hay que acordarlo".

El presidente ha añadido que "defendemos la sostenibilidad y hay que hacer políticas para superar esta situación. Entre esos objetivos esta la agricultura. Hay que salvar a la agricultura, es fundamental. Estamos dispuestos a dialogar y a buscar soluciones. No se trata de confrontar, sino de buscar soluciones. Lo digo con total claridad. Lo hemos hecho en el pasado y, si no se cumple con ese espacio de diálogo, iremos a esas soluciones de carácter jurídico y a las que veamos porque está en juego la pervivencia de un sector fundamental de la economía de la Comunitat y de veinte mil familias. Ahí no somos neutrales, estamos al lado de las personas que han trabajado para hacer ahora unos productos extraordinarios para toda Europa".

En su intervención a los medios, el presidente de la Generalitat también se ha referido a la vacunación y a las medidas de prevención frente al coronavirus, y ha aludido a la importancia de estas semanas para “llegar al verano en la mejor situación para afrontar la temporada turística”.

Alcalde de Elche

Por su parte, el alcalde de Elche indicó tras la reunión en la sede de la entidad de riego que “el mensaje que hemos trasladado es claro, defensa a ultranza del Trasvase Tajo-Segura, que para el campo ilicitano significa producción, exportación, empleo y riqueza, por lo que es esencial para nuestro municipio. Hemos planteado también al presidente de la Generalitat la necesidad de que siga defendiendo con determinación y firmeza ante el Gobierno de España y el Ministerio para la Transición Ecológica la importancia que tiene los caudales para la agricultura del Sur de la Comunidad Valenciana”.

“El Trasvase es imprescindible, insustituible e irrenunciable y vamos a trabajar a todos los niveles desde el diálogo, desde el consenso, haciendo ver al Gobierno de España la importancia que tienen esos caudales trasvasados para el campo ilicitano con el fin de que no se modifiquen las reglas de explotación y que no se lleva a cabo ningún cambio sustancial que altere los trasvases a la cuenca receptora”, destacó el regidor ilicitano.

González subrayó que se camina con “determinación y firmeza en la defensa del Trasvase y en el apoyo a todas las gestiones que está realizando el presidente de la Generalitat en defensa de un trasvase que es esencial para nuestra tierra”.