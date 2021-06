Un divorcio total

Dos días de reflexión sobre hacia dónde va Elche no se pueden o se deberían resumir en una frase, la que el miércoles le dijo el alcalde, Carlos González, al jefe de la oposición, Pablo Ruz, en la última intervención, la que tenía que poner el colofón a un sesudo debate sobre el estado del municipio, recuperado tras la crisis sanitaria de 2020, que deja un sabor amargo en todos aquellos colectivos que fueron invitados a dar su punto de vista en cinco minutos y que, en su mayoría, no tuvieron la sensación de que sus mensajes hubiera calado en sus representantes municipales porque ayer apenas se refirieron a ellos. Lo que piensa el alcalde, el equipo de gobierno y la oposición sobre estos dos años y los dos que quedan de mandato ya lo sabemos porque la estructura de este debate es tan similar a un pleno, con los mismos protagonistas, que es difícil de que allí se den cuenta que habían ido para otra cosa. Por ello, ahora que el regidor se ha comprometido a que se institucionalicen, sería bueno que estos dos días que tienen de duración se diera la voz en exclusiva a los colectivos que van a debatir sobre esas cosas que tanto les cuesta ver a los políticos: los árboles en mitad del bosque en el que viven. Y mientras, los concejales tuvieran como única misión la de escucharles. Nada más.

HÉCTOR DÍEZ, PORTAVOZ DEL EQUIPO DE GOBIERNO: «Los ayuntamientos hemos estado más cerca que nunca pese a estar confinados»

El problema del debate del martes y miércoles es que Carlos González y Pablo Ruz no se habían visto las caras desde que a mediados de mayo los populares presentaran una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción contra el equipo de gobierno por supuestos fraccionamientos de contratos. Sí, ha habido un pleno de por medio que los populares abandonaron a su inicio dejando a González con la palabra en la boca y, probablemente, con las mismas frases pendientes que ayer le dijo al jefe de la oposición. Entre ellas esa de: «Dígame (señor Ruz) qué oposición hay que pasar para trabajar en un colegio del Opus, oposición o genuflexión, lo dejo ahí». Y se la dijo porque Carlos González está harto -aunque nunca parecía que lo estuviera- de escuchar a Ruz decirle desde año dos años que lleva tres décadas viviendo como cargo público y que no sabe qué es la empresa privada.

ESTHER DÍEZ, PORTAVOZ DE COMPROMIS: «Los carriles bici son la herramienta que tenemos para bajar la contaminación»

En un debate que debería centras si se tiene que hacer un palacio de congresos, dónde hace falta más inversiones o discutir sobre cuáles son las principales necesidades de la ciudad (no hablemos de las pedanías, que ahí todos admiten que falta mucho por hacer, aunque sin llegar al término «tercermundista» que usaron algunos representantes vecinales), de lo que nos enteramos es que hace ocho años (sí, ocho), cuando Ruz era responsable de Cultura, con Mercedes Alonso como alcaldesa, firmó 470 facturas a la misma empresa, a lo largo de tres ejercicios por más de cien mil euros y que el coordinador de la mercantil, que es ahora cargo del PP y asesor de Ruz, es la misma persona que ha entregado a Anticorrupción la denuncia contra el equipo de gobierno.

PABLO RUZ, PORTAVOZ DEL PP: «Estamos a 500 votos, le va a venir muy bien trabajar en la empresa privada»

AURORA RODIL, PORTAVOZ DE VOX: «El Gobierno de Pedro Sánchez nos quita el agua y usted nos la quiere dar»

Las cinco horas de debate político, las acertadas intervenciones de García-Ontiveros (no adscritos), al que nadie escucha cuando habla del Mercado; o de Eva Crisol (Ciudadanos), muy crítica pero siempre con sus argumentos; las acusaciones de Aurora Rodil (Vox) sobre asuntos tan delicados como lo que ha ocurrido en la residencia Altabix durante la pandemia (ayer dijo que hay tres denuncias ya en los juzgados); la acertada intervención de Esther Díez (Compromís) poniendo en valor lo que se ha hecho y lo que se va a hacer, o incluso el papel que jugó Héctor Díez (PSOE) en el debate, siempre encontrando un punto de apoyo para refutar cualquier acusación, no llamaron tanto la atención de este periodista como la noticia que dejaron PSOE y PP, que no es otra que hay divorcio, va para largo y, lo peor, es que se gustan así.

EVA CRISOL, PORTAVOZ DE CIUDADANOS: «Recibimos la información cuando ya no es necesaria, nos enteramos por la Prensa»