Tono bronco a cuenta del acelerador lineal del Hospital General de Elche

El PP llevaba al pleno este lunes la petición de puesta en marcha urgente del acelerador lineal ubicado en el Hospital General de Elche, el aparato para aplicar radioterapia a enfermos de cáncer financiado por el empresario Amancio Ortega instalado a principios de este 2021. El mismo sigue sin estar en servicio. La moción salió adelante con todos los votos a favor de los grupos municipales no sin bronca y tensión entre PP y PSOE.

“No es moral que no esté instalado ya”, señalaba Aurora Rodil, de Vox. “Es un conjunto de falta de conocimiento, inexactitudes, pero sobre todo de calumnias y falsedades”, se arrancaba en replicar al discurso del PP la edil de Sanidad, Mariola Galiana, quien recordó de entrada que los hospitales no son competencia de los ayuntamientos.

“El General tiene uno, en breve dos, pero ¿saben ustedes que el Vinalopó no tiene ninguno?”, agregaba Galiana, quien llegaba a afirmar que la intención última de los populares es ir “en apoyo de la privatización de la salud”. “Lo que quieren es evitar la reversión del servicio público”, añadía.

Inmaculada Mora, edil del PP, llegó a asegurar que el año pasado se hubiera podido contar con tres aceleradores lineales y que ahora solo hay un aparato de radioterapia, por lo que lamentaba que no se hubiera podido atender a más pacientes.

Galiana aseguró en cualquier caso que la puesta en marcha de este tipo de aparatos es muy farragoso y que no ha ocurrido solo en la Comunidad Valenciana, sino también en Galicia, Andalucía o Madrid.

“La fundación (de Amancio Ortega) donó dinero, no los aparatos, y la ley de contratos tiene unos plazos y unos procedimientos. Esto no es como enchufar un radiocassette y ya está”, declaraba la titular de Sanidad.

La concejala explicó a continuación que en 2017 comenzaron los plazos de licitación, a lo que hubo que sumar dos años de fabricación por parte de la empresa, obras en el búnker ante la compleja instalación del novedoso aparato, la necesidad de generar informes ante la comisión nuclear para la puesta en marcha y formación del personal, parada por la pandemia, que a día de hoy ya está formado, según informaba Galiana, quien replicaba al PP que entre este personal “no ha habido despidos, todo lo contrario”.

Inmaculada Mora concluía su intervención denunciando que “debido a su dejadez (en referencia al PSOE en la Conselleria de Sanidad) y nefasta política los pacientes podrían haber dispuesto de hasta tres aceleradores lineales”.