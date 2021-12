¿Qué más requiere Elche a la Universitas Miguel Hernández?

El Ayuntamiento de Elche no solo pidió la semana pasada, a través de una declaración institucional suscrita por todos los grupos municipales (PSOE, PP, Vox, Compromís, Cs y edil no adscrito), que se modificaran los estatutos de la Universidad Miguel Hernández y que esta «cumpliera la ley», sino que además esa reivindicación de no obviar el nombre de Elche en su denominación oficial se visibilizara más allá del papel, de los símbolos y de los acrónimos.

Así por ejemplo, el Ayuntamiento ha pedido a esta institución académica difundir bien, más y mejor la denominación oficial de la Universidad del siguiente modo: «Universidad Miguel Hernández de Elche», y, «singularmente», a través de una serie de actuaciones concretas. Una de ellas pasa por incorporar, en el edificio del Rectorado de la Universidad en el campus iliictano, la «E» de Elche en las siglas que «actualmente únicamente reflejan UMH». También que se pueda ver en los edificios principales de sus campus de Sant Joan d’Alacant, Altea y Orihuela, la denominación oficial de la Universidad, añadiendo la expresión «de Elche». Pero también hacer visible en la página web universitaria, en las cabeceras, publicaciones, señalización, etcétera, la denominación oficial de la Universidad, incorporando a las siglas la «E» de Elche, o a la denominación «Universidad/Universitas Miguel Hernández», el locativo «de Elche». Este fue solo uno de los cuatro acuerdos que al respecto alcanzó el pleno municipal de Elche el pasado 29 de noviembre y que han dejado mal sabor de boca en el Rectorado, desde donde lamentan que se haya dado traslado tal cual a la petición que emana del ex decano de Medicina de la UMH Justo Medrano. Y es que en la declaración institucional se llega a afimar que «a pesar del formal cumplimiento por parte del estatuto de la denominación legal de la Universidad, en sucesivos artículos del estatuto subrepticiamente se introducen una serie de variaciones que han supuesto, desde el punto de vista material, la desnaturalización del nombre de la universidad, eliminando la denominación legal “de Elche”». En este sentido, desde la Plaça de Baix se afirma que el artículo 1 del estatuto «deja clara la intención que tuvieron sus redactores, al señalar «la Universidad Miguel Hernández de Elche, de ahora en adelante “UMH”. Es decir, se elimina de las siglas de la universidad la E de Elche, cuando conforme a la Ley 2/1996, las siglas correctas serían UMHE». E incluso desde el Ayuntamiento se utiliza la palabra «mutilar» al señalar: «El artículo 3 sigue la misma línea de mutilar la denominación legal de la universidad, al configurar en su apartado 3 el contenido del escudo de la Universidad: se hace constar la palabra “Universitas” y el nombre “Miguel Hernández”, eliminando cualquier referencia en “Elche”, incumpliendo la ley 2/1996 y el propio artículo 3 del Estatuto». Como preámbulo a esa petición de que la Universidad coloque y añada no solo el nombre de Elche a sus principales edificios que tiene en sus distintos campus y a la web, sino que también cambie sus estatutos para incluir el nombre de Elche y el acrónimo UMHE (incluso en su escudo), el Ayuntamiento enumera en esta declaración institucional el «enorme esfuerzo» que ha hecho para poder acoger en su término municipal la sede de la Universidad. En este sentido, le recuerda que el Ayuntamiento de Elche adquirió para la «UMHE» 687.826 metros cuadrados de suelo, con expropiaciones forzosas con un coste superior a los 39,7 millones de euros. Además se remarca que la colaboración económica del Ayuntamiento «permitió que el Palacio de los Deportes de la UMHE fuera un proyecto más ambicioso, con una capacidad para 3.500 espectadores y unas instalaciones mejoradas», además de apuntar que recientemente se ha cedido a la Universidad un edificio destinado a residencia de estudiantes. En cualquier caso, a juicio del pleno los actuales estatutos de la Universidad «incumplen la Ley 2/1996 porque utiliza en todo su articulado las siglas UMH en vez de UMHE, y establece un escudo en que se la denomina “Universitas Miguel Hernández” en vez de “Universidad Miguel Hernández de Elche”», críticas con las que no está de acuerdo ni mucho menos la propia institución académica y así lo argumentó la pasada semana.