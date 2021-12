El alcalde de Elche pide un informe que avale la posible cesión de las Clarisas como hotel mediante concurso público

El Ayuntamiento de Elche ya ha activado la maquinaria para convertir el convento de las Clarisas en un hotel. El equipo de gobierno, con Compromís en contra del proyecto, ha encargado un informe a los técnicos municipales para evaluar el estudio de viabilidad que ha presentado un grupo empresarial ilicitano para rehabilitar el histórico inmueble y explotarlo 50 años como un alojamiento de 35 habitaciones a 165 euros el día. Es solo el primer paso de un largo procedimiento que debe acabar con un concurso público y para el que no existen plazos en el horizonte, ya que el ejecutivo local admite tener por delante «decenas de proyectos y licitaciones».

Ante la falta de acuerdo con sus socios de gobierno, que ya han manifestado su negativa de privatizar el inmueble, la pretensión del alcalde, Carlos González, es «persuadirlos» para que no se opongan a «un proyecto de ciudad», al igual que pretende hacer con el PP, que también es reticente a que no tenga un uso cultural público el inmueble con más antigüedad de la etapa cristiana de Elche. «Les invitaría a que no se dejen llevar por las primeras impresiones», dijo el regidor socialista, quien reconoció que «todos sabemos que no hay capacidad económica para asumir la rehabilitación».

No obstante, entre todos esos frentes que tiene ahora por delante el Ayuntamiento para tratar de darle un futuro hotelero a La Merced, entre ellos, modificar el Plan General, está el de elevar a la Conselleria de Cultura la propuesta para que dé el visto bueno a la rehabilitación. Es la condición que puesto González al proyecto con el fin de que la rehabilitación sea «ultra estricta, respetuosa y escrupulosa».

Pese a que los inversores señalaron un día antes que es potestad únicamente del Ayuntamiento decidir sobre el inmueble porque es Bien de Relevancia Local (solo la torre es Bien de Interés Cultural), el máximo responsable municipal ve oportuno implicar a Cultura para garantizar que esa reconversión del edificio respete al máximo sus valores arquitectónicos y culturales.

González, quiso comparecer este miércoles, 24 horas después de que los promotores del hotel presentaran públicamente su idea, para justificar su apoyo a la oferta de ceder La Merced para un alojamiento privado a través de una concesión y para ensalzar los efectos positivos, que a su juicio, traería la transformación del histórico edificio propiedad municipal, cuya conservación reconoció que «es deficiente».

El primer edil llegó a calificar el proyecto de «máximo interés» para el impulso turístico y la reactivación del centro histórico contar con un alojamiento donde hasta hace 14 años residían las monjas de clausura. «Es una iniciativa que apuntalaría el esfuerzo que estamos haciendo para reactivar el casco histórico porque potencia un turismo asociado al valor que tiende por sí la ciudad con sus Patrimonios de la Humanidad», subrayó González, quien añadió que «esta actuación nos enmarcaría en la selecta red de ciudades que son visitadas por disponer de hoteles históricos situados en edificios singulares e irrepetibles». Sobre el hecho de que el arquitecto Antonio Macià, hermano de la edil socialista Patricia Macià, presentara el proyecto el pasado martes, el regidor dijo a preguntas de los periodistas que el mismo está en un estado muy embrionario y no le afecta para nada, pero también que una vez que se convoque el concurso, si se presenta, la edil o quien sea tendrá que abstenerse. «El adjudicatario será la mejor oferta», sentenció.

Única solución

El alcalde ve en la colaboración público-privada la única alternativa posible por ahora y como «un magnífico instrumento» para sacar a flote un inmueble que por dentro se cae a pedazos por la falta de inversión municipal, como consecuencia, según el primer edil, de que los presupuestos del Ayuntamiento son insuficientes y de que hay «otras prioridades en los barrios y las pedanías». Y ante ello, González asumió su culpa porque que ni en este mandato ni en el anterior dedicaron ni un euro en conservar el convento, pero apuntó al resto de regidores que lo antecedieron y también los responsabilizó de ello.

De hecho, entre las numerosas justificaciones que dio el máximo responsable del equipo de gobierno para apoyar el hotel fueron los ejemplos que hay y que funcionan en otras ciudades del país «ante las dificultades generalizadas de conservar un patrimonio de estas características».

El alcalde cifró en 300 los paradores existentes en conventos, monasterios o construcciones militares, como el de Cangas de Onís en el monasterio de San Pedro de Villanueva; el parador de Monforte de Lemos en el monasterio de San Vicente de Pinos; el parador de Mérida en el edificio del convento de Jesús y el parador de León en la antigua Iglesia de San Marcos.